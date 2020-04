So mancher Fan hatte auf ein anderes Comeback hinter der Bietigheimer Bande gehofft – auf das von Erfolgs-Coach Kevin Gaudet. Entsprechend enttäuscht und negativ fielen nun einige erste Kommentare zur Verpflichtung von Danny Naud aus. Viele erinnern sich dabei wohl nur an das Ende seiner ersten Amtszeit. Unterm Strich steht da eben eine Entlassung, weil man sich mehr als den achten Platz erhofft hatte, den Naud mit seinem Team zumeist innehatte. Am Ende vermied aber auch Nachfolger Uli Liebsch nur Hauchdünn die Abstiegsrunde. Naud scheiterte am Ende an der hohen Erwartungshaltung. Auf die trifft er nun wieder. Man kann nur hoffen, dass er in der vergangenen 16 Jahren gelernt hat, sie besser zu erfüllen. Eine Saison wie die vergangene will im Ellental niemand mehr – nicht die Fans und nicht die Verantwortlichen.