Tischtennis Knappe Spiele gegen Spitzenteams

Bietigheim-Bissingen/Kuppingen / mg

Zwei dramatische Spiele erlebten die Männer des TTC Bietigheim-Bissingen in ihren Duellen mit den beiden Spitzenteams der Tischtennis-Regionalliga aus Kuppingen und Kaiserslautern. Zur Zufriedenheit des Trainers Andreas Kienle sprang sogar ein Sieg heraus. „Wir haben in beiden Spielen voll mitgehalten und wurden am Ende mit zwei Punkten belohnt. Im Prinzip war alles drin von null bis vier Punkten, aber die beiden Punkte nehmen wir gerne an“, zog Kienle Bilanz.

Die zwei Punkte wurden zu Hause in Untermberg gegen den Aufsteiger aus Kuppingen eingefahren. Bei toller Atmosphäre brachten Mats Sandell/Pekka Pelz (3:0 gegen Nemanja Ignjatov/Thomas Krammer) und Tom Mayer/Nick Rütter (3:0 gegen Aleksandar Blagojevic/ Matija Jovicic) den TTC nach den Eingangsdoppeln mit 2:1 in Führung. Die Gäste drehten jedoch den Spieß durch zwei Siege im vorderen Paarkreuz um. Im mittleren Paarkreuz wurden die Punkte durch einen Sieg von Pedro Osiro Shinohara (3:0 gegen Krammer) bei einer 1:3 Niederlage von Mayer gegen Bojan Veselinovic geteilt. Rütter (3:1 gegen Jovicic) und Michael Engelhardt (3:1 gegen Blagojevic) sorgten mit Siegen zum Abschluss des ersten Einzeldurchgangs für die erneute TTC-Führung.

„Teamgeist schlägt Weltklasse.“

Doch die Kuppinger schlugen erneut umgehend zurück. Aleksandar Karakasevic, der Superstar der Liga, besiegte im Duell der Spitzenspieler Bietigheims Sandell glatt in drei Sätzen, während Pelz in vier Sätzen Ignjatov unterlegen war. Osiro Shinohara glich dann zunächst mit seinem achten Sieg in seinem achten Einzel der Saison (3:1 gegen Veselinovic) zum 6:6 aus. Mayer ließ gegen Krammer in drei Sätzen nichts anbrennen und stellte auf 7:6 für den TTC. Rütter erhöhte durch einen weiteren ungefährdeten 3:0-Sieg gegen Blagojevic gar auf 8:6, ehe die Gäste nochmals mit einem dramatischen 3:1-Sieg von Jovicic gegen Engelhardt auf 7:8 verkürzten. Im Schlussdoppel drehte die Bietigheimer Paarung Sandell/Pelz mächtig auf und behielt in fünf Sätzen die Oberhand zum 9:7-Gesamtsieg. „Teamgeist schlägt Weltklasse. So kann man dieses Doppel oder gar den ganzen Abend bezeichnen. Wir haben so mächtig dagegengehalten und mit dieser Stimmung im Kreuz ist dieser Sieg einfach so verdient“, zeigte sich Sandell nach dem finalen Ballwechsel sehr euphorisiert.

Mit der Euphorie des Sieges, aber auch mit der Erschöpfung des schweren Spiels, ging es nur wenige Stunden später nach Kaiserslautern. „Die Spielansetzung ist natürlich zäh für uns. Nach einem Abendspiel um 11 Uhr in Kaiserslautern ran zu müssen, ist alles andere als optimal“, zeigte sich Kienle bereits vor dem Spiel besorgt. Doch seine Jungs verlangten auch dem Favoriten alles ab. Zunächst gingen jedoch die Gastgeber durch zwei Doppelsiege und einen Sieg ihres Spitzenspielers Nikola Marinkovic gegen Pelz mit 3:1 in Führung. Sandell verkürzte aber schnell.

Doch dem TTC gelang es in der Folge nie, auszugleichen. Allerdings blieben sie den Lauterern stets im Nacken. So siegten im weiteren Spielverlauf Pelz, Shinohara, Mayer und zweimal Rütter. So musste beim Stand von 7:8 aus Bietigheimer Sicht erneut das Schlussdoppel für die Emtscheidung sorgen. Doch im Gegensatz zum Vortag konnte das TTC-Duo dieses Mal nicht an seine Leistungsgrenze gehen. „Ich will keine Ausreden suchen, aber eine gewisse Müdigkeit war da“, reagierte Pelz enttäuscht auf die erste Saisonniederlage.

Mit nun 8:2 Punkten belegen die Bietigheimer weiter den zweiten Tabellenplatz der Regionalliga Südwest. „Wir sind mehr als im Soll“, resümiert Kienle den bisherigen Saisonverlauf.