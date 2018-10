Handball Kleinigkeiten besiegeln Niederlage

Bietigheim-Bissingen / Andreas Eberle

Ein Neuzugang für die SG BBM Bietigheim: Mit der Nummer acht lief vor dem Bundesliga-Spiel zwischen dem Aufsteiger und dem TSV GWD Minden „Viaduck“ aufs Feld. Allerdings handelte es sich dabei nicht etwa um einen neuen Handballer zur Verstärkung, sondern um eine Ente – das neue Maskottchen der SG-Männer. Doch Glück brachte Viaduck den Bietigheimern am Donnerstagabend (noch) nicht: Die Mannschaft von Trainer Ralf Bader verlor ihr Heimspiel vor den 1655 Zuschauern in der EgeTrans-Arena trotz einer Topleistung mit 28:30 (13:14) – die neunte Niederlage im zehnten Saisonduell. Damit verharrt die Spielgemeinschaft auf dem vorletzten Tabellenrang.

Deutliche Steigerung

Bietigheim zeigte sich stark verbessert gegenüber dem Auftritt vier Tage zuvor beim Abstiegsrivalen VfL Gummersbach, der in eine deprimierende 21:28-Pleite mündete. Letztlich fehlten dem Aufsteiger wieder nur ein paar Kleinigkeiten zu einem Achtungserfolg über den Tabellensiebten aus Ostwestfalen-Lippe.

Die Schwaben stellten in der Anfangsphase die bessere Mannschaft und waren über weite Strecken ein ebenbürtiger Gegner. Spielmacher Jonas Link traf in den ersten 53 Sekunden doppelt zum 2:0, und hinten wartete Torhüter Domenico Ebner gleich mit einigen Heldentaten auf. In der zwölften Minute lag der Außenseiter mit 6:4 vorne, ehe der Faden riss. Die folgende Bietigheimer Schwächeperiode nutzten die Gäste zu einem 7:0-Lauf und einer 11:6-Führung.

Dass die Moral trotz der vielen Pleiten im bisherigen Saisonverlauf intakt ist, zeigten die Gastgeber bis zur Pause. Mit viel Einsatz kämpften sie sich zurück in die Partie und kamen bis zur Halbzeitpause auf 13:14 heran.

Im zweiten Durchgang lieferten sich beide Teams einen Schlagabtausch – jedoch ohne den ausgepowerten Link, den Valentin Schmidt ersetzte. Die SG BBM blieb dran. Die kleineren Fehler im Angriffsspiel kaschierte Ebner mit weiteren Paraden. Als der abwehrstarke Christoffer Rambo die Rote Karte sah – er hatte seinem Namen alle Ehre gemacht und Kapitän Patrick Rentschler bei einem Gerangel am Kreis voll im Gesicht getroffen (38.) –, hatte Bietigheim einen weiteren Trumpf in der Hand. Mit einem Heber in Überzahl überwand Christian Schäfer den norwegischen Nationaltorhüter Espen Christensen, der in sein Gehäuse zurückeilte, zum 19:18 (39.). Es sollte die einzige SG-Führung nach der Pause bleiben.

Claus unterläuft Schrittfehler

Letztlich entschieden Nuancen das spannende Duell. Dazu gehörte Robin Hallers Distanzwurf aufs leere Tor, der an den Pfosten prallte (40.). Oder Schäfers Siebenmeter, den Christensen parierte (48.). Der diskussionswürdige Schrittfehler von Dominik Claus kurz vor Schluss beim Stand von 28:29 besiegelte schließlich die Heimniederlage. Den folgenden Angriff gegen die nun offensiv deckende SG BBM schloss Luka Zvizej zum 28:30-Endstand ab – und in der Arena herrschte plötzlich eine gespenstische Stille. Der große Kampf des Aufsteigers war nicht belohnt worden.

Sein bisher bestes Spiel im Bietigheimer Trikot zeigte Neuzugang Patrick Weber, der alle seine fünf Tore im zweiten Durchgang erzielte. Bei Minden glänzten die Schweden Dalibor Doder und Andreas Cederholm mit neun und sechs Treffern. „Das war ein Spiel, in dem man graue Haare bekommt“, sagte Gästecoach Frank Carstens. Geknickt war sein SG-Kollege Bader: „Ich bin sehr enttäuscht. Es wird ein paar Tage brauchen, dann werde ich zufrieden sein können mit dem, was die Jungs geleistet haben.“