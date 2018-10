Basketball Kleiner Mann ganz groß

ae

Er ist mit 1,68 Metern für einen Basketball-Profi ungewöhnlich klein. Und doch wuchs der US-Amerikaner Jordon Crawford gleich bei seinem ersten Bundesliga-Spiel im Trikot der MHP Riesen Ludwigsburg über sich hinaus. Der Spielmacher steuerte 13 Vorlagen, 3 Ballgewinne und 11 Punkte zum 83:76-Auftaktsieg gegen die Fraport Skyliners Frankfurt bei. Mit Topscorer Karim Jallow (24 Punkte) und Center Trevor Mbakwe (15) trumpften zwei weitere Riesen-Neuzugänge bei der Saisonpremiere groß auf. Dabei hatte das herausragende Trio gar nicht in der Startaufstellung gestanden, sondern war erst im Lauf der Partie aufs Parkett gekommen.

„Ich würde nicht von einem perfekten Spiel sprechen. Es gibt immer Dinge, die man verbessern kann. Ich mache mir nach einem Spiel immer viele Gedanken darüber, was ich hätte besser machen können, aber solange wir gewinnen, bin ich glücklich“, sagte Crawford. Der 28-Jährige kam nach nach seiner Einwechslung beim Stand von 0:7 (2.) auf fast 33 Minuten Einsatzzeit und spielte sich mit einem beherzten Auftritt – offensiv wie auch defensiv – auf Anhieb in die Herzen der Ludwigsburger Fans. Keine Frage: Der kleine Mann aus Cincinnati hat das Zeug zum neuen Publikumsliebling.

Patrick lobt die „Mighty Mouse“

Mit starken Leistungen beim Vorbereitungsturnier auf Sardinien hatte sich Crawford noch einen Platz im Kader gesichert und einen bis Ende November befristeten Vertrag unterschrieben. Aber wenn er so weitermacht wie am Samstag vor den 3151 Zuschauern in der MHP-Arena, dürfte ein Kontrakt für die komplette Runde nur eine Formalie sein. „Viele haben ihm die Liga nicht zugetraut, weil er so klein ist. Er ist aber verdammt tough und schnell und hat heute einen sehr guten Job als Point Guard gemacht“, sagte Trainer John Patrick und bezeichnete Crawford gar als „Mighty Mouse“ („Mächtige Maus“).

Nach dem 0:7-Fehlstart riss das neu formierte Riesen-Team das Ruder herum. Malcolm Hill warf den Halbfinalisten der Vorsaison in der fünften Minute mit einem Dreipunktespiel erstmals in Führung (8:7). Nachdem Crawford seine ersten zwei Bundesliga- Zähler zum 12:10 verbucht hatte (6.), lagen die Riesen stets vorne. Bis zum Schluss. Zwischen zwei (beim 44:42/23.) und zwölf Punkte (beim 56:44/26.) betrug fortan ihr Vorsprung. Die Hessen kämpften sich zwar immer wieder heran – vor allem dank Skyliners-Dauerbrenner Quantez Robertson, der letztlich mit 20 Zählern auch Frankfurts bester Punktesammler war. Doch die Führung konnten sich die Schützlinge von Coach Gordon Herbert nicht mehr zurückholen. Die vielen Ballverluste – 20 an der Zahl – brachen den Gästen letztlich das Genick. Und das Trio Crawford, Mbakwe und Jallow bekamen sie in der Verteidigung auch nicht in den Griff. Überraschend war, dass die Ludwigsburger trotz der Umwälzungen im Aufgebot schon gut harmonierten – obwohl Aaron Best und Mbakwe zum Beispiel erst unter der Woche zum Team gestoßen waren.

Insbesondere Jallow genoss den stimmungsvollen Abend. Der 21-jährige A-Nationalspieler traf neun seiner zehn Würfe aus dem Feld, glänzte mit drei Dunkings und war am Ende mit einem Plus-Minus-Wert von 26 der effektiv­ste Akteur auf dem Feld. „Ich habe heute so viel gespielt wie in der ganzen vergangenen Saison nicht“, sagte das deutsche Toptalent, das die Riesen für diese Runde vom Meister Bayern München ausgeliehen haben. Kelan Martin und Thomas Wilder waren dagegen noch überfordert. Patrick: „Für unsere Rookies war es ein gebrauchter Tag. Sie waren nervös, haben den Kopf hängen lassen und Lehrgeld bezahlt.“