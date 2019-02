Tischtennis Kellerduell gegen Betzingen

Bietigheim-Bissingen / mg

Nach zwei Auswärtsspielen zum Rückrundenauftakt haben die Frauen des TTC Bietigheim-Bisingen in der dritten Tischtennis-Bundesliga Süd nun ihr erstes Heimspiel. Und das ist auch noch gleich ein ganz wichtiges. Am Samstag (16 Uhr) geht es in Untermberg gegen den TSV Betzingen, der drei Punkte und einen Platz hinter den Bietigheimerinnen auf dem ersten Abstiegsrang steht.

„Endlich dürfen wir wieder zu Hause ran. Wir wollen gegen Betzingen unbedingt bestehen und uns und unserem Publikum gleich zwei Punkte schenken“, zeigt sich Yasmin Dietrich voller Vorfreude. „Bei einem Sieg würden wir auf fünf Punkte wegziehen. Das ist unser Ziel“, weiß auch TTC-Coach Florian Grünenwald um die Wichtigkeit des Spiels.

Prunkstück der Gäste aus dem Reutlinger Vorort ist die Spitzenspielerin Alexandra Schankula. Dazu vervollständigen Livia Drotarova, Natalia Kaluzna und Lisa Klett das Betzinger Frauenteam. Das Hinspiel endete nach einem dramatischen Spielverlauf und einem 2:5-Rückstand für den TTC noch 5:5. „Es war für uns damals der Startschuss zu einer Serie von sechs ungeschlagenen Partien. Wir haben sehr gute Erinnerungen an das Spiel“, erinnert sich Dietrich, die mit einem 3:1-Sieg im letzten Einzel gegen Jennifer Käshammer für den Punktgewinn gesorgt hatte.

Wie genau der TTC das Spiel bestreiten wird, ist noch nicht klar. Sicher ist allerdings, dass Karolina Mynarova das TTC-Quartett auf Postion eins anführen wird. Ihr wird Natalia Mozler auf Position zwei folgen. Für das hintere Paarkreuz stehen mit Paloma Ballmann, Dietrich und Ivonne Wagner drei Spielerinnen zur Verfügung, von denen zwei zum Einsatz kommen werden. „Egal wer spielen wird, sie werden topmotiviert sein“, ist sich Coach Grünenwald sicher.