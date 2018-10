Handball Keine Chance gegen den Tabellenführer

Bönnigheim / dz

Den Handballern des TSV Bönnigheim wurden am Samstagabend in eigener Halle von der SG Weinstadt die Grenzen aufgezeigt. Das Team von Trainer Sven Kaiser verlor nach gutem Beginn und einer zwischenzeitlichen 8:7-Führung am Ende verdient mit 29:37 (13:17). Dabei war vor allem die Höhe der Niederlage unnötig, denn die Gäste nutzten in den letzten 80 Sekunden die Konzentrationsschwächen des TSV mit drei Tempogegenstoß-Toren in Folge gnadenlos aus. Siebtes Spiel, siebter Sieg – eine klare Sache für die SG Weinstadt, die ihre Tabellenführung in der Landesliga eindrucksvoll untermauert hat.

Die Weinstädter zeigten eindrucksvoll, dass Tempo ihr Element ist. Aus einer bis Mitte der zweiten Halbzeit kompakten Abwehr heraus wurden zahlreiche Tempogegenstöße eingeleitet. Die Bönnigheimer Abwehrspieler waren durch die zahlreichen Eins-gegen-Eins-Aktionen sowie das schnelle Umschaltspiel des starken Gegners überfordert. Aber auch die Torhüter Heiko Nicht und Ferdinand Schelling hatten nicht ihren besten Tag erwischt, und bekamen viel zu selten die Hand an den Ball.

„Weinstadt war klar besser, das muss man neidlos anerkennen. Wir haben zwar viel probiert, aber sie hatten immer noch eine bessere Antwort parat und waren stets einen Schritt schneller. Bei der SG war der Wille zum Tor einfach viel ausgeprägter, als bei uns“, sagte Bönnigheims Coach Kaiser nach der dritten und höchsten Heimniederlage in dieser Saison.

Bester Werfer beim TSV war wie schon beim Sieg in Mundelsheim Dominic Zäh mit acht Toren, davon drei Siebenmeter. Trotz der deutlichen Schlappe überzeugte auch Youngster Jonas May mit vier tollen Treffern. Von ihm verspricht man sich in Bönnigheim noch einiges für die Zukunft. Bei den Gästen ragte Christian Tutsch heraus, der nach der Verletzung von Lukas Volz (42.) voll auf Touren kam, und zwischen der 40. und 60. Minute gleich acht Mal die bemitleidenswerten Bönnigheimer Keeper düpierte.

Gegen den Favoriten aus Weinstadt lief Bönnigheim bis zum 4:7 (10.) Minute einem Rückstand hinterher, weil praktisch jeder Schuss der Gäste im Netz zappelte. Nach einer Auszeit berappelten sich die Gastgeber und kamen durch Tore von Jaron May, Jonas May, Constantin Schuster und einen Siebenmeter von Dominic Zäh zu einer 8:7-Führung (16.). Dies sollte aber die einzige Führung im ganzen Spiel sein. Jetzt griff SG-Übungsleiter Manuel Mühlpointner zur grünen Auszeitkarte. Fortan drückte sein Team mächtig aufs Tempo und zog bis zum Pausenpfiff auf 17:13 davon.

Gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit verpuffte der Versuch des TSV, mit neuem Mut heranzukommen. Schnell waren es beim 14:20 (35.) sechs Tore Rückstand, und zehn Zeigerumdrehungen später hatte Weinstadt beim 17:25 einen Acht-Tore-Vorsprung herausgeworfen. Das war der frühe K.o.. Bönnigheim war nicht in der Lage dem bärenstark aufspielenden Gegner Gleichwertiges entgegenzusetzen. Vor allem in der Abwehr gewannen die Gastgeber weiterhin kaum einen Zweikampf, und so machten sie es den Weinstädtern leicht, zu Toren zu kommen. Immerhin: die letzten 15 Minuten gestaltete der TSV mit 12:12 Toren ausgeglichen, weil nun auch die Gäste die Abwehrarbeit einstellten.

TSV Bönnigheim: Nicht, Schelling; Qual (3), Daub (3), Mathias Hepperle (3), Jonas May (4), Jaron May (4), Schuster (1), Dominic Zäh (8/3), Patrick Stierl (3), Zundel, Böer, Strapko.