Eishockey Kein gutes Pflaster für DEB

Bietigheim-Bissingen / Jan Simecek

Die Bietigheimer EgeTrans-Arena bleibt kein gutes Pflaster für den Deutschen Eischockey-Bund (DEB). Nach der verpatzten Olympia-Qualifikation 2013 und der Verlängerungs-Niederlage 2017 gegen Lettland unterlag auch das neu gegründete Top Team Peking in der Heimat der Steelers. Die ebenfalls vom neuen Bundestrainer Toni Söderholm trainierte Perspektivmannschaft unterlag der Schweiz mit 2:5, nachdem sie tags zuvor in Memmingen noch mit 4:2 siegreich gewesen war.

„Fast jeder unserer Spieler hat Freitag, Sonntag und dann wieder dienstag Mittwoch gespielt. Das ist nicht einfach. Im Mentalen Bereich haben wir ein bisschen den Fokus verloren.“ Mit der Analyse von Neu-Bundestrainer Toni Söderholm ist eigentlich alles zum Spiel gesagt. Insgesamt fehlte ein wenig der Biss, die Aggressivität, was sich auch auf die ausbaufähige Stimmung auswirkte. In einem insgesamt chancenarmen ersten Drittel hatte Deutschland noch die beste Gelegenheit und nutzte sie schon in der dritten Minute durch einen Alleinang von Lean Bergmann bei eigener Überzahl zum frühen 1:0. Danach verstrichen aber einige deutsche Powerplays nahezu ohne Torschuss.

Ab dem zweiten Drittel übernahm dann die Schweiz mehr und mehr das Kommando. Mirko Pantkowski, der möglicherweise schon am Freitag mit den Heilbronner Falken in der EgeTrans-Arena zu Gast ist, parierte zunächst ein Solo von Michael Hügli, musste dann aber in der 29. Minute doch einen Schuss von Hügli passieren lassen. Tim Berni mit einem gewaltigen Schlagschuss in Überzahl (32.) und Marco Miranda direkt von der Strafbank kommend (37.) legten für die Eidgenossen nach.

Die erste Chance im Schlussdrittel hatte der ehemalige Bietigheimer Lukas Dumont, verzog aber knapp (45.). Als dann Jerome Bachofner in der 54. Minute ein Geschenk von Fabio Wagner annahm, war die Partie gelaufen. Jetzt wachten allerdings die Deutschen noch einmal auf und verkürzten durch Wagner, der nach vehementer Vorarbeit von Dumont die Scheibe über die Linie stocherte. Söderholm holte noch den Torwart runter, was die Eidgenossen durch Miranda zum 5:2 nutzten. Das war’s.

Dennoch wurde die Mannschaft anschließend noch von den 3000 Zuschauern gefeiert. besonders Dumont, der sich beim „Heimspiel“ nach einer Eingewöhnungsphase sichtlich wohlgefühlt hatte. „Es war schön, mal als Gastgeber hier zu spielen, nachdem ich zuletzt ja zweimal als Gast da war“, freute sich der ehemalige Steelers-Nachwuchsspieler, der jetzt für die Kölner Haie auf Puckjagd geht. Mit seiner Leistung war er ebenfalls zufrieden. Nur ein wenig Zeit mit alten Freunden im Vorfeld vermisste er. Das will er jetzt alles nachholen, noch ein paar Tage in der alten Heimat bleiben. Verdient hatt er sich das allemal. Vor allem nach dem Lob des Bundestrainers. „Lukas hat einen großen Schritt nach vorne gemacht. Auch heute war er ab dem zweiten Drittel stark. Mal schauen, wo das noch hinführt. Vielleicht ja zur WM.“