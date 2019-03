Tischtennis Kaufmanns in Wetzlar im Einsatz

Bietigheim-Bissingen / Marco Steinbrenner

Bei den 87. deutschen Tischtennis-Meisterschaften der Damen und Herren stehen auch zwei Bietigheimer Tischtennis-Talente im 48-köpfigen Teilnehmerfeld: Alexandra und Annett Kaufmann, die mittlerweile für die SV Böblingen aufschlagen, müssen als zwei von insgesamt 32 Spielerinnen zunächst die Einzel-Vorrunde bestreiten. Aus den acht Vierergruppen erreichen die Erst- sowie Zweitplatzierten das Hauptfeld. Für die beiden Talente aus Bietigheim sah es allerdings nach den ersten Partien nicht gut aus. Die nach den Ranglistenpunkten 16 besten Damen stoßen am Samstag hinzu und spielen die nationale Titelträgerin im K.o.-System aus. Titelverteidigerin ist Nationalspielerin Han Ying, die in der polnischen Liga für den Klub KTS Tarnobrzeg antritt.

Jüngste Teilnehmerin im Feld

Im Doppel-Wettbewerb geht Alexandra Kaufmann mit Jugend-Nationalmannschaftskollegin Jana Kirner (DJK Offenburg) in die Box. Annett Kaufmann, die in der Rittal-Arena mit ihren gerade einmal zwölf Jahren die jüngste Teilnehmerin sein wird, startet an der Seite von Naomi Pranjkovic (SV DJK Kolbermoor). Beide Partien fanden bereits am Freitagabend statt, waren bei Redaktionsschluss aber noch nicht beendet. Das Duo Pranjkovic/Annett Kaufmann gewann vor knapp elf Monaten den deutschen Meistertitel bei den Schülerinnen.

In der wieder eingeführten Mixed-Konkurrenz feiert Annett Kaufmann ihr Debüt an der Seite von Ali-Serdar Gözübüyük (TTC 95 Odenheim). Alexandra Kaufmann bekam durch Sönke Geil, Sportdirektor des baden-württembergischen Verbandes, Abwehrspieler Daniel Kleinert vom ASV Grünwettersbach zugeteilt.