Handball Jónsson übernimmt bis Saisonende

Bietigheim-Bissingen / Von Jan Simecek

Zumindest bis zum Saisonende hat die SG BBM Bietigheim einen neuen Trainer für ihre Bundesliga-Männer gefunden. Hannes Jón Jóonsson heißt der Neue. Er ist vielen Handballfans noch als Spielmacher des Bietigheimer Ligakonkurrenten TSV Hannover-Burgdorf bekannt und war zuletzt relativ erfolgreich in der höchsten österreichischen Liga tätig. Obwohl er mit einer der jüngsten Mannschaften die Meisterrunde erreichte, wurde er vor einem Monat bei der SG Handball West Wien entlassen.

Bereits am Mittwoch leitete der 36-fache isländische Nationalspieler und dreifache Familienvater das Training der SG BBM und konnte sich dabei einen ersten Eindruck von der Mannschaft verschaffen. Der fiel zunächst sehr positiv aus. „Das ist eine junge Mannschaft, die sehr fit und motiviert ist“, so Jónsson. Allerdings hat er sich vorab über den Verein und die Mannschaft informiert und weiß um die Besonderheit der Aufgabe. „Als Aufsteiger kann man da stehen, wo die Mannschaft jetzt steht. Das ist natürlich eine schwierige Situation“, so HJJ, wie es auf seinem Vereinsshirt steht, das er zu seiner Vorstellung trägt.

Schon Vertrag für neue Saison

Dennoch hat er nicht lange gezögert, als das Angebot aus Bietigheim kam. „Ich habe mich natürlich bei Freunden und Bekannten im deutschen Handball erkundigt und ich habe nur Positives über den Verein gehört“, berichtet Jónsson. Dazu gehört auch, dass der Trainerstuhl bei der SG BBM eigentlich kein Schleudersitz ist. Das wird ihn allerdings zunächst einmal nicht besonders kümmern, denn eigentlich hat er für die nächste Saison bereits einen Vertrag in Island unterschrieben. Geht es nach SG-Geschäftsführer Bastian Spahlinger ist da im Erfolgsfall das letzte Wort aber noch nicht gesprochen.

Der Erfolgsfall wäre im Idealfall der Klassenerhalt. „Wir müssen das nicht unbedingt schaffen. können und wollen aber“, nimmt Spahlinger etwas Druck von seinem neuen Übungsleiter. Der will aber eigentlich das maximal Mögliche am besten schnellstmöglich erreichen. „Das Ziel ist natürlich der Klassenerhalt und daran müssen wir alle glauben. Wir werden gemeinsam Vollgas geben, alles reinhauen und dann schauen wir, was wir erreichen können“, so der fast 39-jährige Isländer.

Seine erste Aufgabe ist gleich eine wichtige. Am Sonntag geht es gegen den Viertletzten SC DHfK Leipzig, der zwar schon ein kleines Polster auf die Abstiegsränge hat, „aber wenn wir gewinnen, haben wir zwei Punkte mehr und wenn die Leipzigiger nicht gewinnen, haben sie zwei Punkte weniger“, rechnet Jónsson augenzwinkernd vor. Dann wäre seiner Ansicht nach vielleicht auch mehr drin, als nur über den reinen Klassenerhalt nachzudenken.

Gleich mittendrin statt nur dabei

Bislang ist dies allerdings nur reines Wunschdenken und deshalb sieht der neue SG-Coach zunächst nur einen Dreikampf zwischen Ludwigshafen, Gummersbach und eben seinem Team. „Einer davon bleibt drinnen, die anderen beiden steigen ab“, verknappt er die Situation floskelhaft. Genauso unbeschert geht er aber auch seine Aufgabe an. Trotz der Kürze der Zeit will er viele Aufgaben, die im Vorfeld eines Spiels anstehen, beispielsweise die Gegneranalyse, schon selbst übernehmen. Und wenn man ihn so reden hört, bekommt man durchaus den Eindruck, dass er das, was er der Aussage Spahlingers nach eigentlich gar nicht schaffen muss, durchaus schaffen kann – den Klassenerhalt mit der SG BBM.