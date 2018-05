Leichtathletik Jonas Winkeler qualifiziert sich für Weltmeisterschaft

Bietigheim-Bissingen / mag

Athleten der LG Neckar-Enz waren bei Wettkämpfen in Ellwangen, München und Heidelberg erfolgreich im Einsatz. Dabei konnte Jonas Winkeler nun auch im Weitsprung mit einer persönlichen Bestleistung von 5,44 Metern die Fahrt zur Jugend-Weltmeisterschaft der Behinderten buchen.

Bei den Wettkämpfen in München zog Lamin Camara (TSV Bietigheim) mit 10,87 Sekunden ins Finale ein, in dem er sich dann aber verletzte. Jonaldo Quku lief mit 53,94 Sekunden die 400 Meter schneller als in der Vorsaison. Bei der U 20 gelang Melanie Böhm (beide Spvgg. Besigheim) die Qualifikation zur deutschen Jugendmeisterschaft. In 62,68 Sekunden musste sie sich über 400 Meter Hürden nur der amtierenden Meisterin geschlagen geben. Marie Weller (TSV Bietigheim) kam auf der 400 Meter Unterdistanz nahe an die DM-Norm mit 58,82 Sekunden heran. Eine persönliche Bestzeit über diese Strecke lieferte Jonte Fischer (VfL Gemmrigheim) in 49,75 Sekunden ab.

In der Altersklasse U 18 konnte Neomi El Hindi (TSV Bietigheim) ihre Bestzeit zweimal deutlich steigern. Über 100 Meter steht diese nun bei 13,67 Sekunden und die 200 Meter lief sie in 28,79 Sekunden. Schneller unterwegs war nach ihrer schweren Verletzung Laura Schäfer (Spvgg Besigheim) mit 13,34 und 27,53 Sekunden. Emma Sieder (TSV Bönnigheim) zeigte sich stabil im Bereich ihrer persönlichen Rekorde mit 13,05 und 27,25 Sekunden. Selina Mahl (VfL Gemmrigheim) näherte sich der Bestleistung über 400 Meter in 60,09 Sekunden.

Durian stellt Rekord auf

Beim Meeting in Ellwangen stellte Lisa Durian (TSV Bietigheim) im 100-Meter-C-Finale mit 12,81 Sekunden einen persönlichen Rekord auf. Über 200 Meter unterbot sie als Siegerin ihre alte Bestmarke mit 26,59 Sekunden deutlich. Paul Stahl (TSV Bönnigheim) musste sich beim Weitsprung mit 5,78 Meter begnügen. Zuvor kämpfte sich der in die Männerklasse Aufgestiegene im Dreier-Rhythmus erstmals über die hohen Hürden auf der 110-Meter-Strecke in 17,94 Sekunden.

Zwei Wettkampftage gab es bei den WM-Qualifikationstagen in Heidelberg. Größenteils unter Dauerregen bestanden für die technischen Disziplinen alles andere als gute Bedingungen. Als es ein wenig besser war, nutzte Jonas Winkeler (TSV Bietigheim) bei der U 18 die Gunst der Stunde. Im zweiten Versuch des Weitsprungs sprang er mit 5,44 Meter über die ersehnte Norm zur Jugend-WM der Behinderten. Angesichts der widrigen Umstände konnten sich auch weitere Sprungleistungen sehen lassen. Klara Brosi (VfL Gemmrigheim) kam 4,69 Meter weit und Katja Noller (TSV Bietigheim) bei der W 15 4,51 Meter. Ann-Sophie Kolkhorst überwand bei der W 14 im Hochsprung 1,36 Meter und scheiterte unglücklich an der nächsten Höhe.

Den Sonnenschein über Heidelberg tags darauf nützte Pauline Großmann (beide TSV Bönnigheim) bei der U 18 zur Qualifikation zur baden-württembergischen Meisterschaft über 100 Meter Hürden. Wesentlich vorsichtiger als bei ihrem letzten Rennen agierend, stürzte sie diesmal nicht und steigerte sich auf 16,41 Sekunden.

Klara Brosi hatte bereits zur ersten Hürde hin einen dicken Fehler und lief trotzdem noch nach 16,79 Sekunden über die Ziellinie. Über 100 Meter kam sie im Lauf mit dem meisten Gegenwind in 13,54 Sekunden ihrer Bestzeit nahe. Als letzter Starter der LG Neckar-Enz war Julian Lamatsch (TSV Bietigheim) über 400 Meter bei den Männern an der Reihe. In 50,29 Sekunden startete er gut in die Saison.