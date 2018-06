Basketball John Patrick bleibt bis 2021 Riesen-Coach

Ludwigsburg / bz

John Patrick bleibt den MHP Riesen Ludwigsburg erhalten. Vorzeitig verlängerten der Basketball-Bundesligist und der Trainer den Vertrag bis zum Sommer 2021. Auf der Mitgliederversammlung der BG Ludwigsburg (Organisationsform der Riesen) gaben der erste Vorsitzende Alexander Reil und Patrick die Vertragsverlängerung bekannt.

Patrick freut sich auf die weiteren Spielzeiten in der Barockstadt: „Wir wollen uns jedes Jahr weiter verbessern. Ich bin sehr von dem Potenzial in Ludwigsburg und der Unterstützung im Umfeld angetan. Die Zusammenarbeit macht sehr viel Spaß“, sagt der 50 Jahre alte US-Amerikaner. „In den vergangenen Jahren haben wir uns entwickelt, aber wir haben noch weitere Schritte vor uns, die wir nehmen müssen. Die Richtung stimmt aber.“

Patrick ist seit Januar 2013 Coach in Ludwigsburg. Mit den Riesen erreichte er fünfmal in Folge die Playoffs in der BBL und wurde in der jüngst beendeten Champions-League-Saison zum Trainer des Jahres gekürt. „Konstanz auf der Trainerposition spielt eine wichtige Rolle, insbesondere wenn damit eine klare und erfolgreiche Spielphilosophie verbunden ist. Mit John Patrick haben wir einen Coach, der es immer schafft, aus weniger mehr zu machen“, sagt Reil.

Auch Adam Waleskowski bleibt ein Riese. Der 35-jährige Forward unterzeichnete einen Einjahresvertrag. 193 BBL-Partien hat Waleskowski bisher bestritten, 140 davon für Ludwigsburg. Nun geht der Routinier in seine fünfte Saison im Trikot der Schwaben. 2017/2018 lieferte er eine der besten Saisonleistungen seiner Karriere ab. In 39 Bundesliga-Partien kam der 2,03 Meter große Deutsch-Amerikaner auf 8,5 Punkte pro Einsatz. In den Playoffs übernahm Waleskowski in den Serien gegen Bayreuth (14,7 Punkte im Schnitt) und Berlin (9,3) noch einmal mehr Verantwortung.