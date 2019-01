Handball Jan Asmuth bleibt in Bietigheim

Bietigheim-Bissingen / bz

Handball-Bundesligist SG BBM Bietigheim bindet eine wichtige Säule: Jan Asmuth verlängert seinen im Sommer auslaufenden Vertrag um ein Jahr.

Asmuth ist ein echtes Bietigheimer Eigengewächs. Der 26-Jährige ist bei der SG BBM groß geworden und hat dort nahezu die gesamte Jugend durchlaufen. Unterbrochen von kurzen Gastspielen beim SV Kornwestheim und dem VfL Waiblingen kehrte er immer wieder zurück zur SG BBM. In der A-Jugend und später in der zweiten Männermannschaft entwickelte er sich zu einem Leistungsträger und Führungsspieler. Im Februar 2017 rückte der gelernte Rückraumspieler in den Bundesligakader.

In der laufenden Bundesligasaison absolvierte der 1,81 Meter große Rechtshänder 19 Spiele für Bietigheim, in denen er 26 Tore erzielte. „Ich bin sehr glücklich, dass mit Jan Asmuth eine sehr wichtige Säule bleibt. Er hat sich in den letzten Jahren hervorragend entwickelt, ist insbesondere in der Abwehr ein wichtiger Faktor und zählt inzwischen zu unseren Führungsspielern im Bundesligateam“, freut sich der sportliche Leiter Jochen Zürn über die Verlängerung mit dem Linksaußen. „Jan ist in puncto Einstellung, Emotion und Kampfgeist ein absolutes Vorbild. Genau solche Typen brauchen wir“, so Zürn weiter.

Auch Jan Asmuth ist glücklich über die weitere Zeit in Bietigheim. „Die SG ist mir eine echte Herzensangelegenheit, für die ich auch weiterhin alles geben werde. Unser Ziel Klassenerhalt werden wir gemeinsam als Team erreichen. In Bietigheim bewegt sich etwas und ich freue mich, Teil dieser positiven Entwicklung zu sein“, so das Bietigheimer Urgestein.