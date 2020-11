Kim Naidzinavicius geht bei der SG BBM Bietigheim als Kapitänin stets voran und stellt sich auch in unerfreulichen Situationen. Im BZ-Interview spricht die 29-jährige Nationalspielerin über das verkorkste Topspiel am Freitag gegen Dortmund, die verbleibenden Chancen in der Bundesliga und der Cham...