Gymnastik In Sersheim geht es um nationale Titel

Sersheim / bz

Die Vorbereitungen für die deutsche Meisterschaft Gymnastik und Tanz von Freitag, 28. bis Sonntag, 30. September, in Sersheim laufen auf Hochtouren. Das Organisationsteam Karin und Sieghard Geske, Simone Gast, Ralf Gänzle, Jana Tenzer und Christian Babies hat alle Hände voll zu tun. Spannende Wettkämpfe warten auf die Zuschauer. Die Mannschaften mussten sich über ihre Landesturnverbände qualifizieren. Los geht’s am Freitagabend mit den Stellproben von 18 bis 22 Uhr. Die Vorkämpfe beginnen am Samstagvormittag. Geturnt wird in drei Altersklassen: In der Jugend starten 14 Teams, in der Altersklasse 18+ 11 Teams und bei den Gruppen 30+ 7 Teams. Die Gruppenstärke beträgt 6 bis 16 Teilnehmer. Fürs Mehrkampf-Finale können sich acht Teams qualifizieren. Starten in einer Altersklasse weniger Gruppen, sind diese automatisch dafür qualifiziert, und der Vorkampf entfällt. Für das Gruppenfinale können sich jeweils die besten acht Gruppen pro Altersklasse in Gymnastik sowie Tanz qualifizieren. Diese Wettkämpfe finden am Sonntagvormittag statt. Die Wettkampffläche ist 16 mal 16 Meter. Die Musik muss zwischen 2:30 und 3:30 Minuten lang sein.

Folgende Vereine sind in Sersheim dabei: TSV Graben, TSG Seckenheim (Badischer Turnerbund), MTV Berg, TSV Stein, DJK Mainaschaff, TSV Firnhaberau 1926 (Bayern), Blumenthaler TV (Bremen), TV 1862 Langen, TV 1863 Dieburg, Tanz und Gymnastik Groß Zimmern (Hessen), Oldenburger Turnerbund, SC Wildeshausen (Niedersachsen), TuS Meinerzhagen, TuR Rüdinghausen, Tus Witten-Stockum (Westfalen), Turn- und Sportclub Neubrandenburg, Ueckermünder TV (Mecklenburg-Vorpommern), Magdeburger SV Elbe (Sachsen- Anhalt), TSV Schmiden, TV Truchtelfingen und TV Sersheim (Schwäbischer Turnerbund).

Info Die Veranstaltung wird im Internet bei Sportdeutschland TV übertragen.

www.sportdeutschland.tv