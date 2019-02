Eishockey Im Halbfinale wartet der ESV Hügelsheim

Bietigheim-Bissingen / sim

Schon vor dem abschließenden Wochenende in der Eishockey-Regionalliga Südwest stand der SC Bietigheim-Bissingen als Sieger der Hauptrunde fest. Vier Punkte betrug der Vorsprung auf den EHC Zweibrücken, der nur noch eine Partie beim ESC Hügelsheim zu absolvieren hatte und mit 2:3 unterlag. Die „kleinen“ Steelers hatten dagegen noch zwei Derbys innerhalb von 22 Stunden vor der Brust. Am Samstagabend ging es auf die Waldau zum EC Stuttgart, wo das Team von Trainer Jakob Vostarek torreich mit 8:6 gewann. Tim Heffner gelangen dabei drei Treffer, Lukas Traub netzte doppelt ein. Außerdem trafen Willi Gross, Mike Weigandt und Timo Quast für Bietigheim. Am Sonntag gab es dann einen 2:1-Sieg nach Penaltyschießen gegen die Heilbronner Eisbären.

Vor den 263 Zuschauern in der EgeTrans-Arena konnten die Gastgeber nicht ausreichend Kapital aus ihrer weitgehenden Überlegenheit machen. Heilbronn ging sogar in Überzahl durch Stefano Rupp in Führung, der einen Schuss von Sven Breiter abfälschte (20.). Willi Gross war dann der Einzige, der den ehemaligen Zweitliga-Torhüter Andrew Hare überwand (36.). In den letzten 90 Sekunden hätte die Partie noch auf beide Seiten kippen können. Heilbronn traf den Pfosten, Tim Heffner verzog völlig unbedrängt. Das Penaltyschießen musste entscheiden. Mathias Vostarek und Heffner verwandelten souverän, Heilbronn brachte nur einen Versuch an Viktor Laveuve vorbei.

Weiter geht es für den SC Bietigheim-Bissingen nun am Sonntag (18 Uhr) mit dem ersten Halbfinale gegen den ESV Hügelsheim. Gespielt wird in der alten Eishalle („Talentschuppen“). Das zweite Halbfinale bestreiten der EHC Zweibrücken und der Heilbronner EC.