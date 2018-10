Frauenhandball Im Derby geht’s ums Viertelfinal-Ticket

Bietigheim-Bissingen / bz/ae

Zwischen der Handball-Bundesliga Frauen (HBF) und der Champions League steht für die SG BBM Bietigheim an diesem Mittwoch (20 Uhr) die dritte Runde im DHB-Pokal und damit das Achtelfinale an. Ein spannendes Derby erwartet die Zuschauer in Bietigheim, denn kein Geringerer als der aktuelle Bundesliga-Tabellenvierte Frisch Auf Göppingen gibt seine Visitenkarte in der Sporthalle am Viadukt ab. Für die gastgebende Spielgemeinschaft geht es darum, weiter beim Tanz auf drei Hochzeiten dabei zu sein. „Dieses Spiel wird für uns eine große Herausforderung, aber wir möchten eine Runde weiterkommen, um unserem Ziel näherzukommen – dem Erreichen des Olymp Final Four in Stuttgart“, sagt Trainer Martin Albertsen.

Im DHB-Pokal gewann Frisch Auf in der zweiten Runde beim Zweitligisten BSV Sachsen Zwickau klar mit 34:28. Am vergangenen Bundesliga-Spieltag gelang den Göppingerinnen mit einem 24:21 bei der HSG Bad Wildungen der Sprung auf Rang vier – und das ohne ihre tschechische Starspielerin und Top-Torjägerin Michaela Hrbkova, die nach einer Augenoperation noch mindestens acht Wochen ausfällt. „Das ist ein schwerer Schlag für uns“, sagt Trainer Aleksandar Knezevic. „Vielleicht löst so etwas aber auch eine Trotzreaktion aus.“

In der Erstliga-Saison 2017/18 feierten die Bietigheimerinnen einen 29:25-Heimsieg gegen Göppingen. Im Rückspiel reichte es für die damals verletzungsgeplagte SG BBM hingegen nur zu einem mühsamen 27:27-Unentschieden. „Wir haben in der Vorbereitung in Schwieberdingen gegen Göppingen gewonnen und da schon gesehen, dass Frisch Auf über eine gute Mannschaft verfügt“, sagt Albertsen voller Respekt. „Jedes Team hat es schwer gegen sie. Der Kader hat großes Potenzial, wie man zuletzt anhand der Ergebnisse in der Liga gesehen hat.“

Seine SG BBM wird derzeit gleichermaßen in der Liga sowie der europäischen Königsklasse gefordert. Am vergangenen Samstag siegte sie verdient mit 30:24 beim Buxtehuder SV. Bereits am Sonntag (14.30 Uhr) ist der deutsche Vizemeister in der Champions-League-Gruppenphase in Erd bei Budapest beim FTC Rail-Cargo Hungaria zu Gast.

Verletzungsbedingt muss Bietigheim weiter auf Linksaußen Fie Woller verzichten, die sich im Training einen Muskelfaserriss in der Bauchmuskulatur zugezogen hat. Für sie wird, wie zuletzt in Buxtehude, Kim Braun auflaufen, die bei ihrem Bundesliga-Startdebüt im SG-Trikot zu überzeugen wusste. Grund zur Freude hat mit Daniela Gustin auch ein weiterer Neuzugang: Die 24-jährige Rechtsaußen steht im Kader ihres Heimatlandes Schweden für die Europameisterschaft im nächsten Monat in Frankreich.