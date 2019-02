Eishockey Huskies-Star Sylvestre macht den Unterschied

Bietigheim-Bissingen / Helmut Anschütz

Die Bietigheim Steelers konnten am Sonntagabend ihrer guten Auswärtsbilanz in der DEL2 von bisher zwölf Siegen nicht den 13. Erfolg hinzufügen. Vielmehr gab es bei den Kassel Huskies vor 2812 Zuschauern beim 2:4 (1:1, 1:2, 0:1) die vierte Auswärtsniederlage in Folge – trotz eines starken Auftritts.

Furioser Beginn für die Steelers nach einer würdigen Traueransprache für den kürzlich verstorbenen Kasseler Halleneigner und Sponsor Simon Kimm: Nach nur 14 Sekunden musste Kassels Nachverpflichtung Neil Manning vom Eis – zwei Strafminuten, Stockschlag. Nur weitere 13 Sekunden später hieß es schon 0:1, als Tyler McNeely die Scheibe im Gewühl ins Kassler Tor stocherte. Und nicht einmal erneut nur 60 Sekunden später schepperte es am Steelers-Kasten, als Richie Mueller fulminant abgezogen hatte und der Puck am linken Lattenkreuz einschlug. Man merkte schon da: In dieser Partie war Pfeffer drin.

Viel Tempo im Spiel

Beide Teams zeigten ein temporeiches Match mit viel Engagement und schnellem Umschaltspiel. Alexander Heinrich und Sebastien Sylvestre hatten die nächsten Huskies-Chancen, die Nordhessen machten ordentlich Druck. Sylvestres Solo stoppte Bietigheims Keeper Ilya Sharipov (10.), auf der Gegenseite zog Willie Corrin ab, doch Kassels Schlussmann Leon Hungerecker war zur Stelle.

Einem tollen Solo, bei dem er die Gästeabwehr auswackelte, entsprang das verdiente 1:1: Sylvestre traf ins linke obere Eck zum Ausgleich. Jace Hennig hatte sogar noch die Möglichkeit zur Kasseler Führung, verzog aber. Ein starkes erstes Drittel beiderseits, das Lust auf mehr machte.

Und weiter ging die rassige Jagd auf dem Eis. Toni Ritter hatte die Chance für Kassel zum 2:1. Es folgte ein Bilderbuch-Konter der Steelers: Sommerfeld bediente René Schoofs, der nur noch abzustauben brauchte. Ein toller Spielzug des dritten Sturms zum 2:1 der Gäste.

Die Partie blieb hochklassig, hatte alle Attribute eines kernigen Eishockey-Spiels. Schoofs vergab die Möglichkeit zum 3:1 für die Steelers (31.), aber dann kam alles anders. Für 43 Sekunden hatte Bietigheim doppelte Überzahl nach Strafzeiten gegen Mark Ledlin und Manning, der Torwart Hungerecker dessen Schläger „zugeschoben“ hatte, nachdem der Zerberus seine Torwartkelle verloren hatte – „irreguläre Ausrüstung“, meinten die Referees. Eine ungewöhnliche Strafzeit. Doch Sommerfeld machte das doppelte Powerplay mit einer eigenen Strafzeit kaputt. Und beim Spiel vier gegen vier traf Mueller mit einem trockenen Schuss ins kurze Eck zum 2:2. Noch bitterer für die Schwaben: Beim 3:2 für Kassel tankte sich Sylvestre erneut durch die Abwehr und vollendete zum 3:2. Sein zweites Traumtor, sein 13. Treffer.

Auch im Schlussdrittel büßte das Match nichts von seiner Attraktivität ein. Corey Trivino für die Huskies, zweimal Benjamin Zientek für die Steelers und nochmal Kassels Mueller – so wünscht man sich Offensivaktionen. Alexander Preibischs Alleingang (55.) wurde von den Huskies gerade noch gestoppt. Penaltyverdächtig? Zwei Minuten vor Schluss nahm Gästecoach Hugo Boisvert Torwart Sharipov vom Eis – mit Folgen. Trivino traf ins leere Bietigheimer Gehäuse zum 4:2-Endstand.

Boisvert kritisiert Topspieler

„Das erste Drittel war nur Durchschnitt, aber wir haben ein wichtiges Powerplay-Tor geschossen. Nachdem wir bei Fünf gegen Drei die Strafe kassiert haben, war es ein anderes Spiel“, sagte Boisvert, der speziell mit der Leistung seiner Kontingentspieler nur bedingt zufrieden war: „Unsere Topspieler müssen top sein, aber bei uns waren das heute nur zwei.“