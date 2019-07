Die Hockey-Männer des Bietigheimer HTC haben ihr Heimspiel gegen den Karlsruher TV am Samstag deutlich mit 4:1 gewonnen und stehen nun sechs Punkte vor dem Tabellenletzten aus Konstanz. Damit haben sie einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt in der Oberliga gemacht. Der Abstiegsrivale vom Bodensee hat nur noch zwei offene Spiele – jeweils gegen den Aufstiegsaspiranten TSV Mannheim – und hat damit die wesentlich schlechteren Karten im Tabellenkeller.

Im Hinspiel in Karlsruhe hatte sich der BHTC gegen die offensive Raumdeckung der Nordbadener noch schwergetan und sich kaum aus der eigenen Hälfte herausspielen können. Dank einer überragenden Torhüterleistung von Felix Karrer erzielte Bietigheim damals aber dennoch einen 1:0-Erfolg. Trainer Can Yurtseven analysierte dieses Spiel bis ins Detail und gab seiner Mannschaft für das zweite Kräftemessen mit dem KTV einen klaren Matchplan mit auf den Weg.

In der ersten Halbzeit funktionierte dieser bereits gut. Bietigheim verzeichnete über die Außenbahnen viele Offensivszenen und gewann auch viele Bälle bereits im Aufbau der Gäste. Die Überlegenheit wurde jedoch nicht in Tore umgemünzt. Johannes Melzow verfehlte das Tor nach einem Solo durch die Karlsruher Abwehr um wenige Zentimeter, eine Strafecke Melzows sowie einen Schuss von Manuel Max vereitelte der KTV-Torhüter. Schließlich zappelte der Ball im Netz, doch das Schiedsrichtergespann beurteilte die Flanke von Tobias Rehwald als gefährlich und gab das Tor von Manuel Max nicht. Im eigenen Kreis musste Torhüter Felix Karrer plötzlich einen Ball von der Linie kratzen – da im Kreis jedoch kein Karlsruher Spieler den Ball berührte, hätte es auch ohne die Rettungstat keinen Treffer geben dürfen. Weiterhin hatte der KTV zwei Strafecken, die jedoch ebenfalls keine Gefahr für den Gastgeber darstellten. Letztlich endete die erste Spielhälfte 0:0.

Nach der Pause agierte Bietigheim dann mit mehr Druck, erzwang so Fehler der Karlsruher, die dann, selbst bei eigenem Spielaufbau, kaum noch über die Mittellinie kamen. Der BHTC verlor dabei jedoch nicht seine Ruhe und spielte Angriffe nun konzentrierter aus. So wurde Patrick Deeg am Schusskreisrand angespielt, statt selbst den Abschluss zu suchen, spielte er den Ball an die Grundlinie zu Max und dieser sah Rehwald vor dem Tor, der den Ball dann lediglich einzuschieben brauchte.

Das Führungstor beflügelte die Heimmannschaft, die sich nun in einen Rausch spielten. Eine Strafecke von Jeremias Mang wurde zwar vom Torhüter vereitelt, gegen den Nachschuss von Max Linde war er dann aber machtlos. Als Max eine Flanke gefährlich abfälschte, konnte der Torhüter den Ball nur zu Melzow abwehren, der sich mit dem 3:0 bedankte.

Karrer pariert Siebenmeter

Weitere Hochkaräter wurden zwar nicht genutzt, doch da Karrer zwischenzeitlich einen selbst verschuldeten Siebenmeter gehalten hatte, störte die Gastgeber auch der Anschlusstreffer der Gäste nicht. Insbesondere, da Michael Straub im Gegenzug frei zum Schlag kam und den Ball unhaltbar in den Torwinkel feuerte. Am Ende stand ein souveräner und verdienter 4:1-Erfolg zu Buche, der bei einer effizienteren Chancenverwertung durchaus hätte höher ausfallen können. Doch nach den Misserfolgen der Vorwochen war dies vielleicht trotzdem der ersehnte Knotenlöser im Tabellenkeller.

Am kommenden Sonntag findet ab 13 Uhr das letzte Oberliga-Heimspiel des BHTC in den Parkäckern statt. Dabei soll der Klassenerhalt groß gefeiert werden. Es werde ein Unterhaltungsangebot für Kinder geben, und da wieder sommerliche Temperaturen vorausgesagt werden, werde es pro 100 Zuschauer 100 Liter Freigetränke geben, kündigt der Verein ein.

Bietigheimer HTC: Hofmann, Karrer; Deeg, Gronbach, Hubl, Knapp, Linde, Mang, Max, Melzow, Rapp, Rehwald, Hannes Straub, Michael Straub, Unkel, Wengert, Wypior.