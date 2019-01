Tischtennis Hinspielniederlage noch im Gedächtnis

Bietigheim-Bissingen / bz

Mit einem Heimspiel der Regionalliga-Männer gegen den 1. FSV Mainz 05 und einem Auswärtsspiel der Drittliga-Frauen in Schwabhausen geht es für die Tischtennis-Topteams des TTC Bietigheim-Bissingen an diesem Wochenende weiter. Beide Mannschaften müssen zeitgleich am Samstagabend um 19 Uhr antreten und wollen punkten.

„Wir erinnern uns noch genau an die 7:9-Niederlage in Mainz. Das wollen wir zu Hause besser machen“, sinnt TTC-Coach Andreas Kienle auf Revanche gegen die Rheinland-Pfälzer. Die Bietigheimer können in Bestbesetzung gegen die Mainzer antreten. So empfangen Mats Sandell, Pekka Pelz, Pedro Osiro Shinohara, Nick Rütter, Tom Mayer und Michael Engelhardt die Gäste mit einer Portion Wut im Bauch. „Wir hatten in Mainz 7:5 geführt, um dann noch das Spiel abzugeben. Das ärgert mich heute noch“, zeigt sich auch TTC-Topspieler Sandell hochmotiviert. „Sie sind eine mit jungen Talenten gespickte Weltauswahl. Wir haben nicht ohne Grund in Mainz verloren. Trotzdem glaube ich fest an einen Heimsieg“, so Bietigheims Schwede.

Parallel zum Heimspiel der TTC-Männer treten die Bietigheimer Frauen in der Nähe von München beim TSV Schwabhausen an. Gemeinsam mit Karolina Mynarova, Natalia Mozler und Paloma Ballmann will Yasmin Dietrich den Coup aus der Vorrunde wiederholen. „Dieses Unentschieden gegen eine in Topbesetzung angetretene Schwabhausener Mannschaft war eines der Highlights der Vorrunde. Das wollen wir noch einmal schaffen“, so die Bietigheimerin. „Wir wissen um die schwere der Aufgabe, trotzdem wollen wir was mitnehmen.“, zeigt sich auch TTC-Frauencoach Florian Grünenwald angriffslustig.