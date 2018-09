Fußball Hildmann lobt Hachings Spielstärke

Aspach / bz/ae

Die SG Sonnenhof Großaspach trifft an diesem Samstag in der Dritten Fußball-Liga auf die Spvgg Unterhaching. Anpfiff in der Mechatronik-Arena ist wie üblich um 14 Uhr. „Wir wollen an die gute erste Hälfte vom Wiesbaden-Spiel am vergangenen Dienstag anknüpfen. Unser Plan sieht auch dieses Mal vor, mutig nach vorne zu spielen, ein Tor zu erzielen und das Spiel am Ende selbstverständlich zu gewinnen“, sagt Sascha Hildmann. Der SG-Trainer wirft seinen Schützlingen trotz der mäßigen Ergebnisse in jüngster Zeit in punkto Einsatz und Engagement nichts vor: „Unsere Einstellung passt, wir arbeiten sehr gut gegen den Ball.“ Nach 15 vergeblichen Anläufen will seine Mannschaft nun unbedingt den ersten Heimsieg seit dem 1:0 im November 2017 gegen Erfurt holen. Das scheint auch dringend geboten, denn nach sechs sieglosen Partien ist die Abstiegszone inzwischen bedrohlich nah.

Den Gegner aus Bayern stuft Hildmann als „die wohl spielstärkste Mannschaft in dieser Liga“ ein und nennt dabei die Hachinger Topspieler Lucas Hufnagel, Sascha Bigalke und Stephan Hain. „Sie gehören zu den Topakteuren in dieser Spielklasse und haben die Qualität, Partien allein zu entscheiden“, stellt der Aspacher Übungsleiter fest.

Verzichten muss die SG Sonnenhof weiter auf Nicolas Jüllich (Leistenverletzung), Jeff-Denis Fehr (Schambeinentzündung), Jannes Hoffmann (Knöchel-OP), Stephané Mvibudulu (Muskelfaserriss) und Jonas Meiser (Außenbandriss im Knie). Auch der Einsatz von Timo Röttger (Muskelfaserriss) und Joel Gerezgiher (Adduktorenprobleme) ist noch fraglich. Viermal gab es das Duell zwischen Unterhaching und Großaspach bisher in der Dritten Liga. Der direkte Vergleich geht dabei an die Spielvereinigung, die dreimal gewonnen hat. Der Dorfklub holte gegen Unterhaching dagegen nur einen Sieg.