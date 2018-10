Fußball Hercher sorgt für Sieg bei Schnorrenbergs Debüt

Aspach / jf

Bei der Premiere ihres neuen Trainers Florian Schnorrenberg hat die SG Sonnenhof Großaspach ihr Drittliga-Heimspiel gegen den SV Meppen mit 1:0 gewonnen. Philipp Herchers Treffer in der Nachspielzeit bescherte der SG den glücklichen Heimdreier – es war der erste der Spielzeit und der erste überhaupt im Jahr 2018. Zuvor gewannen die Bottwartäler letztmals am 18. November 2017 in der Mechatronik-Arena, damals gegen Rot-Weiß Erfurt. Die Platzherren taten sich gegen gut eingestellte Gäste lange schwer. Erst nachdem Meppens Marco Komenda Mitte der zweiten Hälfte die Gelb-Rote Karte gesehen hatte, agierte die Schnorrenberg-Elf druckvoller.

„In den drei Tagen ist mir ganz oft der 18. November genannt worden. Für mich ist das natürlich was ganz anderes wie für die Jungs. Bei denen ist die Erleichterung riesengroß, weil das natürlich eine Menge Selbstvertrauen geben kann, so ein Spiel einfach mal gewonnen zu haben“, sagte Neu-Trainer Schnorrenberg.

Auf Seiten des SV Meppen war Coach Christian Neidhart nach der unglücklichen Niederlage bedient: „Es ist eigentlich unerklärlich, wie man so ein Spiel nicht gewinnen kann. Wir waren in der ersten Halbzeit sehr dominant, haben es aber verpasst, in Führung zu gehen. Bis zur Gelb-Roten Karte hat Großaspach nicht wirklich viel hinbekommen.“

Der unter der Woche vorgestellte Schnorrenberg änderte die Anfangsformation im Vergleich zum letzten SG-Auftritt unter Sascha Hildmann auf zwei Positionen, Korbinian Burger und Makana Baku begannen anstelle von Kai Gehring und des verletzten Marco Hingerl. Das erste Ausrufezeichen setzte dann auch direkt Baku. Der Angreifer kam in der fünften Spielminute einen Schritt zu spät und traf den Ball nach flacher Flanke von rechts nicht richtig. Sechs Minuten später zog Michael Vitzthum aus 25 Metern ab – knapp links vorbei.

Danach übernahmen die Gäste aus dem Emsland die Kontrolle über das Spiel. Die beste Gelegenheit vergab Deniz Undav, als er in der 24. Minute nach Zuspiel von Marius Kleinsorge aus kurzer Distanz verzog. Kurz vor der Pause blockte SG-Kapitän Julian Leist in höchster Not einen Schuss von Martin Wagner (45.).

Nach dem Seitenwechsel schwächte sich Meppen selbst: Binnen zehn Spielminuten sah Komenda zweimal Gelb und musste frühzeitig das Spielfeld verlassen. Großaspachs Glauben wuchs und in der Nachspielzeit war es so weit: Baku bediente Hercher, der aus halbrechter Position flach abzog und mit etwas Glück zum 1:0 traf. SVM-Keeper Eric Domaschke war noch dran, konnte den Einschlag im langen Eck aber nicht mehr verhindern. Der anschließende Jubel in Rot und Schwarz war groß – ein Einstand nach Maß für Florian Schnorrenberg als Trainer der SG Sonnehof.