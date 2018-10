Handball Herber Rückschlag für SG BBM im Abstiegskampf

Gummersbach / Sascha Staat

Die Hoffnung war groß bei der SG BBM Bietigheim und ihren mitgereisten Anhängern, dass ein oder vielleicht sogar zwei Punkte aus dem Oberbergischen mit in die Heimat genommen werden könnten. Insbesondere nach einer starken Anfangsphase, in der sich die Gäste sich eine 6:3-Führung erspielten und den VfL Gummersbach schnell nervös werden ließen. Doch nach einer Auszeit von Trainer Denis Bahtijarevic fanden die Hausherren wieder in die Spur, während die Truppe von Ralf Bader nach und nach die Linie verlor. Schon zur Halbzeit war die Niederlage bei einem 11:15-Rückstand absehbar, deren Ergebnis mit 21:28 am Ende relativ deutlich ausfiel.

„Wir haben immer so zehn Minuten drin, in denen wir die Kontrolle verlieren“, klagte Torhüter Domenico Ebner im Anschluss an die Begegnung. Genau das nutzte der Altmeister gnadenlos aus. Aus einem 6:7-Rückstand machte der VfL in kurzer Zeit eine 13:8-­Führung, auch weil die SG in Person von Jonas Link und Patrick Rentschler jeweils mit Zeitstrafen auf der Bank Platz nehmen mussten. Dabei war es aber nicht die Defensive, die einen so schlechten Tag erwischte, Vielmehr sorgte der Angriff für Probleme beim Aufsteiger.

Die Gastgeber konnten sich da-rauf fokussieren die Räume von Rentschler einzuschränken, da der Bietigheimer Rückraum kaum Gefahr ausstrahlte. So blieb der Kreisläufer völlig wirkungslos und ohne eigenen Treffer. Dennoch sah Bader nach dem guten Beginn einen Bruch vor allem in der Leistung seiner Abwehr. „Wir wollten Pouya Norouzi nicht zu viel Platz geben und uns gegenseitig helfen, aber das hat irgendwann nicht mehr geklappt“, stellte er fest. Der iranische Spielmacher kam insgesamt auf sieben Tore und setzte auch seine Nebenleute gut in Szene. Der SG fehlten die Mittel, um ihn einigermaßen zu kontrollieren. Und so zogen die Gummersbacher nach und nach davon. Zur Pause und unmittelbar danach vermittelten die Bietigheimer nicht denn Eindruck, dass sie den Spieß noch mal umdrehen würden. Zu stark agierte der VfL, der souverän seinen Stiefel herunterspielte und fast immer Herr der Lage war.

Trotz des mäßigen Auftritts in der eigenen Hälfte blieb auch die Offensive weiter ein Sorgenkind. Spielmacher Jonas und Robin Haller mühten sich redlich, aber waren zu sehr auf sich allein gestellt. Dabei ragte Carsten Lichtlein im Tor der Gummersbacher nicht unbedingt heraus, auch wenn er knapp jeden dritten Wurf parierte. Aber im Mittelblock dirigierte der erfahrene Drago Vukovic seine Nebenleute blendend, was der SG zum Verhängnis wurde. Als die Partie entschieden war, erlaubte sich der VfL sogar, seiner zweiten Garde und ein paar Nachwuchskräften ein paar Einsatzminuten zu geben.

Dabei hatte Bader alles probiert, um mit etlichen Varianten in der Abwehr den Gegner noch irgendwie vom Erfolgsweg abzubringen. „Es hat alles nicht gefruchtet“, stellte der Trainer ernüchtert fest. Allerdings wehrte er sich dagegen, dass die klare Pleite nun zu einem mentalen Problem bei seinen Akteuren führen könnte. „Ich habe immer auf die Bremse gedrückt, und wir werden auch jetzt nicht durchdrehen. Wir müssen einfach nur unsere Disziplin wiederfinden“, sagte Bader. Denn schließlich, so befand er, sei die SG „immer Außenseiter“. Ein herber Rückschlag im Kampf um den Klassenverbleib war das Resultat für den Aufsteiger trotzdem.