Wasserball Herausforderung im DSV-Pokal

Ludwigsburg / bz

Die Wasserballer des SV Ludwigsburg treten kurz vom Liga-Alltag zurück und treffen an diesem Samstag (14 Uhr) im Stuttgarter Inselbad auf das Pro-A-Team SG Neukölln. Es ist ein Duell im Achtelfinale des deutschen Wasserball-Pokals

Nach dem erfolgreichen Rückrunden-Auftakt in der Pro B gegen Köln wartet nun auf die Ludwigsburger im Pokal mit den Vorjahresfünften SG Neukölln eine echte Bewährungsprobe. Die Berliner haben in dieser Saison am Europapokal (Len Trophy) in Savona (Italien) teilgenommen und weisen in ihren Reihen Nationalspieler wie Torwart Florian Thom und Marek Molnar (Slowakei) auf. Geht es nach den SVL-Spielern stehen die Chancen dennoch gut. „Wir sind uns bewusst, dass Neukölln ein A-Gruppen Teilnehmer ist. Beim Vorbereitungsturnier in Potsdam im vergangenen Herbst haben wir das Spiel gegen Neukölln aber für uns entscheiden. Wir gehen mit dem Ziel zu gewinnen ins Spiel“, gibt sich SVL-Center Timo van der Bosch selbstbewusst.

Dem schließt sich auch SVL-Allrounder Marvin Thran an: „Ich erwarte ein spannendes Spiel, bei dem unsere Chancen auf einen Sieg gut stehen. Unter anderem weil Neukölln momentan nicht zu den stärksten Mannschaften der Pro A gehört.“ Angesichts ihrer bislang negativen Bilanz in der Pro A, ohne Sieg bei zwei Unentschieden und sieben Niederlagen, scheint ein Erfolg gegen die Neuköllner tatsächlich nicht utopisch. Ein Einzug des SVL unter die besten acht Mannschaften im DSV-Pokal scheint nach über 18 Jahren wieder im Bereich des Möglichen zu sein. Im Falle eines Weiterkommens würden die Barockstädter den Vorjahresvierten ASC Duisburg in Ludwigsburg empfangen.