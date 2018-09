Handball Helings Gewaltwurf bringt den Sieg

Bietigheim-Bissingen / dg

Nach der 33:37-Auftaktniederlage in Schönbuch haben die Handballer der SG BBM Bietigheim 2 in der Württembergliga Nord den ersten Saisonsieg bejubeln dürfen: Die Männer um den neuen Trainer Christian Hörner gewannen bei ihrer Heimpremiere gegen den TSV Altensteig mit 34:33. Der Siegtreffer gelang Anton Heling acht Sekunden vor Spielende.

In einer ausgeglichenen Anfangsphase konnte sich keines der beiden Teams absetzen. Das 2:4 in der vierten Minute durch den zehnfachen Altensteiger Torschützen Dovydas Kuodys war die vorletzte Führung der Gäste in der Sporthalle am Viadukt. Das von den Angriffsreihen geprägte Duell versprach ebenso torreich zu werden wie die Begegnungen der vergangenen Jahre. Über ein 18:14 in der 24. Minute zogen die Hausherren bis zur Pause auf 20:17 davon.

Den besseren Start in Hälfte zwei erwischten die Gäste aus Altensteig. Sie verkürzten bis zur 38. Minute auf 21:22. In den folgenden Minuten dominierte jedoch die Bietigheimer Bundesliga-Reserve. Mit starker Abwehrarbeit und konzentrierten Abschlüssen erarbeitete sich die SG BBM 2 eine 28:23-Führung. Die darauf folgende Umstellung der Defensive durch Gästecoach Damir Lebovic auf eine 4:2-Abwehr zeigte eine starke Wirkung auf die junge Bietigheimer Mannschaft. Viele technische Fehler und Fehlwürfe ließen die Gäste 23 Sekunden vor Schluss zum 33:33 ausgleichen. Nach einer Auszeit von SG-Coach Hörner markierte Anton Heling mit einem Gewaltwurf acht Sekunden vor der Schlusssirene den Siegtreffer zum 34:33.

Im nächsten Spiel treffen die Bietigheimer auf den punktgleichen VfL Waiblingen. Anpfiff ist am Samstag um 20.15 Uhr in der Neue-Staufer-Sporthalle in Waiblingen.

SG BBM Bietigheim 2: Krems, Reich; Krautt (2), Stingel (1/1), Kistermann (1), Urban (7), Lanig (3), Grimm (7), Pech (2), Heling (5/2), Klatte (3), Smarsli (2), Strohmeier (1).