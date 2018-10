Basketball Heimvorteil soll die Wende bringen

Ludwigsburg / bz/sim

Die EWE Baskets Oldenburg am heutigen Samstag um 20.30 Uhr vor der Brust, mussten die MHP Riesen in den letzten beiden Tagen doch noch den Auftritt in der Champions League gegen Sidigas Avellino aufarbeiten. „Wir waren nicht bereit für das Spiel“, sagte Adam Waleskowski im Anschluss an die Partie. Der 35-jährige Routinier sprach damit seinem Headcoach aus dem Herzen, der zustimmend nickte – und wenige Minuten später auf der Pressekonferenz ergänzte, dass das eigene Spiel an allen Ecken und Enden Mängel aufgewiesen hätte. Neben der schonungslosen Selbstkritik waren sich die Beiden aber auch sicher, dass man in den kommenden Tagen und Wochen die Abstimmungsprobleme und Leistungsschwankungen abstellen und dann auch wieder mit Ludwigsburg rechnen könne.

Zweifelsohne wird dieser Prozess noch einige Zeit brauchen, um seine maximale Wirkung zu entfalten. Doch bereits am heutigen Samstag sollen diesbezüglich erste Ergebnisse sichtbar und an die kämpferisch starke Leistung aus dem Gastspiel in Bamberg angeknüpft werden.

Der Gegner, der sich dabei den Riesen entgegenstellt, macht es den Ludwigsburgern aber keinesfalls leicht. Denn die EWE Baskets kommen ausgeruht in die Barockstadt und gelten als heißer Kandidat für den Heimvorteil im Playoff-Viertelfinale. Dies liegt daran, dass der Klub den Kader weitestgehend zusammenhielt – und mit den Verpflichtungen von Nathan Boothe (16,3 Punkte und 6,0 Rebounds pro Spiel) oder Will Cummings (19,3 Punkte und 5,3 Assists pro Spiel) Transfercoups landen konnte. Zudem verzichteten die Niedersachsen als einziger Klub aus der letztjährigen Top Ten freiwillig auf die Europapokal-Teilnahme und gehen demnach ohne Doppelbelastung in der BBL an den Start.

Dennoch herrscht in Oldenburg nicht eitel Sonnenschein. Denn während das Team von Headcoach Mladen Drijencic in der Liga bislang seine weiße Weste wahrte, verursachte das Aus im BBL-Pokal einen dunklen Fleck: Die EWE Baskets schieden vor eigener Kulisse mit 91:94 gegen Science City Jena aus und wollen es nun erst recht allen zeigen.

Die Ausgangslage für das Spiel des Sechstplatzierten gegen den Vierten aus Oldenburg, verspricht viel Spannung. Während die Schwaben auf den Heimvorteil und die Wende bauen, setzen die Nordlichter auf die Fortsetzung des eigenen Laufs. Allerdings müssen sie sich erstmals in dieser Spielzeit auf eine längere Auswärtsfahrt begeben.