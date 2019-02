Eishockey Hauner trifft von der Mittellinie

Bietigheim-Bissingen / Von Andreas Eberle

Die Bietigheim Steelers scheinen in der Deutschen Eishockey-Liga 2 (DEL2) ihre Heimschwäche endgültig abgelegt zu haben. Am Freitagabend bezwangen sie die Dresdner Eislöwen nach einer starken Vorstellung mit 6:3. Damit hat der Titelverteidiger die fünf vergangenen Partien in der EgeTrans-Arena alle für sich entschieden. Neun Spieltage vor dem Hauptrundenende herrscht in der Spitzengruppe ein dichtes Gedränge im Kampf um die beste Ausgangsposition in den Playoffs. Zwischen Rang sechs und Rang eins beträgt die Differenz nur sieben Zähler. Am Sonntag (18.30 Uhr) treten die Steelers bei den Kassel Huskies an. Die Nordhessen haben am Freitag Dresden vom achten Platz verdrängt.

Palmer erstmals im Profikader

Ein neues Gesicht bekamen die 2274 Zuschauer im Ellental zu sehen: Erstmals stand Anton Palmer im Profikader – er vertrat den angeschlagenen Routinier Sinisa Martinovic als Backup-Goalie. Normalerweise hütet der 17-Jährige den Kasten der Bietigheimer U20-Mannschaft in der Deutschen Nachwuchsliga (DNL).

Torreich verlief das erste Drittel. Tyler McNeely besorgte im ersten Powerplay des Abends das 1:0 und jagte die Scheibe mit so viel Schmackes unter die Latte, dass selbst die auf dem Netz abgestellte Trinkflasche von Eislöwen-Schlussmann Marco Eisenhut wegflog. Innerhalb von 61 Sekunden drehte Dresden die Partie mit Timo Walthers Abstaubertor (14.) und einem Überzahl-Treffer von Harrison Reed (15.). Vor ihm hatte Steelers-Trainer Hugo Boisvert im Vorfeld explizit gewarnt.

In der letzten Minute des ersten Durchgangs schlugen die Hausherren zweimal in Überzahl zurück. Mit zwei Mann mehr auf dem Eis gelang Norman Hauner der 2:2-Ausgleich. Den Vogel schoss der 27-jährige Stürmer aber kurz darauf ab: Hauner war so verwegen und zog in zeitlicher Bedrängnis einfach mal von der Mittellinie ab, und wie ein Strich flog der Puck etwa 27 Meter lang direkt ins Netz der Gäste. Eisenhut war völlig überrascht worden – und wird diesen Gegentreffer sicher nicht so schnell vergessen. „So ein Tor habe ich noch in keinem meiner Spiele gesehen, nur im Fernsehen bei Zusammenschnitten aus der NHL“, kommentierte Boisvert den Kunstschuss, der in der Tat reif fürs Eishockey- Kuriositätenkabinett war. Die beiden Hauptschiedsrichter Nicole Hertrich und Tony Engelmann bemühten den Videobeweis, um zu überprüfen, ob der Treffer noch vor der Schlusssirene gefallen war. Da dies der Fall war, ging das Heimteam mit einer 3:2-Führung ins Mitteldrittel.

Dort erzielte Verteidiger Bastian Steingroß das vierte Bietigheimer Überzahltor zum 4:2 (27.). Hauners Traumtor hatten dem Meister einen zusätzlichen Kick gegeben. Die Sachsen, die den SCB in dieser Saison schon zweimal geschlagen hatten, schienen dagegen aus dem Tritt geraten zu sein. Sie bekamen kaum mehr vernünftige Angriffe zustande und waren mit dem Zwei-Tore-Rückstand noch gut bedient.

Im letzten Spielabschnitt benötigten die Steelers gerade mal 16 Sekunden zu ihrem fünften Powerplay-Treffer. Diesmal staubte McNeely ab. Auch eine mehrere Minuten dauernde Unterbrechung infolge einer wackeligen Scheibe konnte den Bietigheimer Elan nicht stoppen. Das halbe Dutzend machte Marcus Sommerfeld voll – ausnahmsweise bei Gleichzahl auf dem Eis (46.). Den Schlusspunkt setzte Dresden mit Steven Rupprichs Tor zum 3:6, was der Partylaune im Steelers-Lager aber nichts mehr anhaben konnte (58.).