Eishockey Hat Weller den Wink verstanden?

Volles Haus und am Ende einen Sieg bejubeln – so könnten sich die Bietigheim Steelers das Heimspiel gegen den Tabellenzweiten Ravensburg Towerstars gut vorstellen. © Foto: Jan Simecek

Bietigheim-Bissingen / Jan Simecek

Wollen die Bietigheim Steelers in den verbleibenden sechs Partien der Hauptrunde in der Deutschen Eishockey-Liga 2 (DEL2) noch ihr Saisonziel erreichen, das da heißt vierter Platz, dann dürfen sie sich kaum noch eine Schwäche erlauben. Auch nicht an diesem Freitag (20 Uhr) gegen die Ravensburg Towerstars, die punktgleich mit Spitzenreiter Frankfurt auf dem zweiten Rang stehen.

Drei Punkte beträgt derzeit der Rückstand auf den EC Bad Nauheim auf dem angestrebten vierten Platz. Das scheint nicht viel, zumal es noch das direkte Duell gibt. Doch das Team von Trainer Hugo Boisvert hechelt seit Wochen diesem Ziel hinterher. „Wir müssen schon jetzt im Playoff-Modus spielen. Bis zum letzten Spieltag am 3. März müssen wir unter Spannung bleiben. Ich hoffe, dass die Mannschaft das annimmt“, fordert deshalb Steelers-Geschäftsführer Volker Schoch.

Gegen die mit 197 Treffern beste Offensivabteilung der Liga wäre es dringend nötig, von der der ersten bis zur letzten Sekunde voll konzentriert zu sein. Was passiert, wenn dies nicht der Fall ist, erfuhren die Bietigheimer am 2. Dezember am eigenen Leib. Zu Beginn des Schlussabschnitts waren sie mit 3:1 in Führung gegangen und mussten doch am Ende darum zittern, überhaupt in die Verlängerung zu kommen. Shawn Weller rettete einst sein Team 22 Sekunden vor der Schlusssirene.

Apropos Weller. Mit seiner Leistung waren zuletzt weder Boisvert noch Schoch zufrieden. Beim Derbysieg vor einer Woche wurde er deshalb zeitweise in die vierte Reihe versetzt. Auch am Dienstag in Bad Tölz durfte er zwei Drittel lang nicht mit Tyler McNeely und Norman Hauner ran. Erst im Schlussabschnitt führte sie der Coach wieder zusammen und bekam die richtige Reaktion. Mit einem Hattrick von McNeely brachten die drei ihr Team auf die Siegerstraße.

Schoch hofft, dass Weller seine Lektion gelernt hat und die Reihe auch gegen Ravensburg so stark aufspielt. „Wir wissen, dass wir in den kommenden Spielen aus einer durchwachsenen Saison noch eine Ansehnliche machen können. Und wir wissen auch, dass man gute Chancen gegen die Towerstars hat, wenn man voll fokussiert spielt“, so Schoch. Ein schnelles Tor wäre der Wunsch des Steelers-Geschäftsführers. „Dann muss Ravensburg kommen, zieht vielleicht die eine oder andere Strafe und wir sind dann hoffentlich wieder mit unserem Powerplay da“, hofft Schoch. Vielleicht hilft ja auch noch das Publikum am Tag der Bietigheimer Zeitung als siebter Mann.

Personell kann Trainer Boisvert fast aus dem Vollen schöpfen. Lediglich Frederik Cabana fehlt weiterhin. Und Eric Stephan musste zurück nach Nürnberg. Für ihn wird Pascal Grosse wieder in die Abwehr rücken. Wen er hinter sich zwischen den Pfosten hat, entscheidet sich erst im Abschlusstraining.