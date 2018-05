Ringen Hassanazade und Markovic in Topform

Holzgerlingen / rai

Bei den offenen württembergischen Meisterschaften in Holzgerlingen haben die Ringer des RSV Benningen am Ende zwei Titel feiern können. In beiden Stilarten waren 101 Athleten aus Württemberg, Südbaden, dem Saarland und Österreich auf den Matten. Im freien Stil präsentierte sich der Benninger Hassibullah Hassanazade in der Klasse bis 57 Kilogramm in Topform und mit vier Siegen die Goldmedaille. Nicht zu stoppen war auch Nicola Markovic vom ASV Benningen, der im griechisch-römischen Stil im Limit bis 67 Kilogramm zum Auftakt gegen Lukas Buck von der KG Baienfurt mit 11:0 vorzeitig triumphierte. Mit drei weiteren Siege, darunter zwei vorzeitigen, holte er sich Platz eins.