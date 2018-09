Basketball Harald Eigel erhält Trainerpreis

Bietigheim-Bissingen / bz

Beim Verbandstag hat der langjährige Coach der BG VfB Tamm/TSV Bietigheim Harald „Halli“ Eigel den Kurt-Siebenhaar-Trainerpreis erhalten. Dieser geht an Trainer, die mit ihren Basketball-Mannschaften außergewöhnliche Leistungen vollbracht und über einen längeren Zeitraum als Trainer viel geleistet haben. Der Preis ist nach dem ehemaligen Landestrainer Kurt-Siebenhaar benannt.

Eigel ist seit mehr als 30 Jahren als Trainer bei der BG aktiv. In dieser Zeit hat er alle möglichen Teams trainiert – von U 12 bis U 20, von Herren bis Damen. Einst startete er mit der B-Jugend des TSV Bietigheim. Beim VfB Tamm half er bei der Abteilungsgründung und coachte in den ersten Jahren die dortige Männermannschaft. Bei seinen Jugendteams war und ist es immer sein Ziel, „möglichst viel Potenzial aus den Spielern herauszuholen, damit sie Selbstvertrauen aufbauen können.“ Mit einigen Jahrgängen schaffte Eigel sogar die Qualifikation zur Jugendoberliga Baden-Württemberg. Der vierte Platz in dieser Liga war bisher der größte Jugenderfolg der BG.

Die erste Männermannschaft der BG führte er vor Jahren von der Kreisliga A bis in die Oberliga, die „Zweite“ zog mit ihm bis in die Landesliga hinterher. Natürlich waren nicht alle Jahre vom Erfolg gekrönt, so musste „Halli“ zweimal den Abstieg in die Landesliga hinnehmen. Das erste Frauenteam trainierte er zwei Jahre lang. Erst stieg er mit den Korbjägerinnen in die Landesliga ab, doch schon im Folgejahr glückte der Wiederaufstieg.

Schiedsrichter und im Vorstand

Viele Erfahrungen sammelte Eigel auch bei der Zusammenarbeit mit Kollege und Freund Cäsar Kiersz aus Ludwigsburg. Zusammen mit dem Verbandstrainer der Barockstädter coachte der Tammer auch einige Jugendmeisterschaften. Momentan betreut er „nur“ die männliche U 16 der BG in der Landesliga. Allerdings investiert er viel weitere Freizeit in sein Hobby Basketball. So ist er neben seinem Traineramt im Vorstand der BG als Jugendleiter aktiv und pfeift auch immer mal wieder ein Heimspiel. Im Bezirk engagiert er sich zudem im Jugendausschuss. Eigels Auszeichnung ist mit einer Urkunde, einem Pokal und einem Preisgeld dotiert. Der BG-Trainer reiht sich damit in die Liste der Preisträger wie Kiersz, Ulrich Tangl oder Ross Jorgusen ein.