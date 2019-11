Die Handballer der SG BBM Bietigheim haben in einer Woche gleich zwei Premieren gefeiert: Vor sieben Tagen holten sie mit dem 27:23 gegen Coburg in der Ludwigsburger MHP-Arena den ersten Heimerfolg der Zweitliga- Spielzeit 2019/20. Am Freitagabend legte das Team um Kapitän Jan Asmuth einen 26:19-Triumph beim Schlusslicht HSG Krefeld nach und schaffte so zum ersten Mal in dieser Runde zwei Siege in Folge. Mit dem bisher höchsten Saisonerfolg verbesserte sich Bietigheim zumindest vorübergehend auf den achten Platz. Die Spielgemeinschaft scheint gerüstet für den Handball-Hit am nächsten Samstag (19.30 Uhr) in der EgeTrans-Arena gegen den VfL Gummersbach.

Der viertplatzierte Mitabsteiger aus dem Bergischen Land wird freilich ein anderes Kaliber darstellen als die zumindest im ersten Spielabschnitt völlig überforderten Krefelder. Die HSG war da von der ersten Sekunde an allenfalls ein Bietigheimer Trainingspartner und der spielerischen Klasse der Gäste hilflos ausgeliefert. Klar: Der Aufsteiger, der bisher in dieser Saison erst einen Sieg geholt hat, pfiff personell aus dem letzten Loch und trat mit nur neun Feldspielern an, während bei der SG BBM wie gehabt deren 14 auf dem Spielberichtsbogen standen. So musste Krefelds Trainer Arnar Gunnarsson auch auf seinen weiter verletzten Top-Torjäger Kevin-Christopher Brüren verzichten.

Trotz der vielen Ausfälle hätte man von seiner Mannschaft aber zunächst etwas mehr Gegenwehr erwarten können. Die Bietigheimer taten der HSG jedenfalls nicht den Gefallen, die Partie zu locker anzugehen, sondern legten einen durch die Bank seriösen Auftritt hin. Die Deckung vor Torhüter Jürgen Müller stand bombensicher und gestattete den Rheinländern in der ersten Halbzeit nur acht Treffer. Erst in der siebten Minute kam Krefeld in Überzahl zum ersten Tor und dem 1:3. Die SG BBM nutzte dagegen vorne konzentriert und konsequent ihre Chancen. Auch Handballer, die zuletzt wenig Einsatzzeit hatten, zeigten, dass auf sie Verlass ist – etwa der als Rechtsaußen eingesetzte Max Emanuel, der nach seiner Einwechslung bis zur Pause alle seine drei Würfe eiskalt verwandelte. Bis zum 5:8 (19.) hielt der Außenseiter vor der HSG-Rekordkulisse von 1272 Zuschauern in der Glockenspitzhalle noch einigermaßen mit. Dann setzte sich die höhere Qualität der Bietigheimer mehr und mehr durch. Schon zur Pause war das ungleiche Duell beim Stand von 17:8 für den Favoriten entschieden.

In der zweiten Hälfte ging es für die Krefelder „Eagles“ nur noch darum, nicht vollends abgeschossen zu werden. Die SG BBM ließ es jetzt gemächlicher angehen und die letzte Entschlossenheit vermissen. Nur noch neun weitere Treffer gelangen den Gästen nach dem Seitenwechsel, was auch damit zu tun hatte, dass Gästetrainer Hannes Jon Jonsson nun einiges ausprobierte und auch den Talenten wie Max Öhler und Mario Urban viel Spielzeit gewährte. So ging der zweite Durchgang sogar mit 11:9 an den Tabellenletzten, was in der Summe aber immer noch zu einem standesgemäßen Bietigheimer 26:19- Erfolg reichte. „Wenn man zur Pause schon so hoch führt, ist es normal, dass die Spannung runtergeht. Unser Sieg war aber nie in Gefahr. Wir hatten heute viel Spaß“, bilanzierte Jonsson.

Schäfer ist bester Torschütze

Bester Torschütze seiner Mannschaft, die die Treffer gut unter sich aufteilte, war Christian Schäfer mit sechs Erfolgserlebnissen, darunter drei verwandelten Siebenmetern. Auf die exakt gleiche Ausbeute kam Henrik Schiffmann, der auffälligste Akteur bei den Krefeldern.

Entwarnung gab es später auch noch bei SG-Rückraumspieler Dominik Claus. Der Linkshänder hatte sich Ende der ersten Hälfte den Ringfinger der rechten Hand ausgekugelt. Im Krankenhaus wurde dieser wieder eingerenkt, sodass Claus die Heimfahrt mitmachen konnte. Jonsson: „Ich rechne am Montag im Training wieder mit ihm.“