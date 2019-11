Na also, es geht doch: Die Handballer der SG BBM Bietigheim haben am Sonntag im sechsten Anlauf den ersten Heimsieg in der laufenden Zweitliga-Saison geholt. Sie bezwangen in der Ludwigsburger MHP-Arena den zweitplatzierten HSC Coburg mit 27:23 (11:11) und kletterten in der Tabelle auf Rang elf. „Die Mannschaft hat Charakter gezeigt“, lobte Jochen Zürn, der Sportliche Leiter, das Team nach der Glanzvorstellung. Auch der sonst oft so kritische Hannes Jon Jonsson war angetan. „Das war unsere bisher beste Saisonleistung“, schwärmte der isländische Trainer. „Ich freue mich riesig über die Leistung und die drei Punkte.“

Speziell sein Rückraum präsentierte sich enorm verbessert. Drei Wochen zuvor hatte Jonsson die Führungsspieler Jonas Link und Michael Kraus nach der Heimpleite gegen Lübbecke (22:28) noch öffentlich in den Senkel gestellt und in deutlichen Worten eine Steigerung angemahnt. Gegen Coburg zeigte das Duo im Zusammenspiel mit dem gerade in der ersten Hälfte überzeugenden Tim Dahlhaus seine Extraklasse. 18 der 27 Treffer gingen auf das Konto dieses Trios. „Es hat heute einfach wieder Spaß gemacht“, stellte Link fest.

Jonsson hatte den 27-jährigen Franken auf halblinks gestellt und Weltmeister „Mimi“ Kraus die Spielmacher-Position überlassen – ein Schachzug, der voll aufging. „Da hat der Trainer eine kluge taktische Entscheidung getroffen. Das war einer der Schlüssel zum Erfolg“, sagte Zürn, der viele Jahre lang selbst Coach war. Doch auch in der Abwehr gab sich die SG BBM keine Blöße. Torhüter Jürgen Müller erwischte einen starken Tag und machte seinem Spitznamen „Krake“ alle Ehre, indem er sich viele Bälle fischte und am Ende acht Paraden in der Statistik stehen hatte – nur eine weniger als auf der Gegenseite Routinier Jan Kulhanek – der Ex-Bietigheimer im Coburger Kasten lief gerade in der Anfangsphase heiß und entschärfte vier Würfe.

Die MHP-Arena erwies sich für die Bietigheimer Ballwerfer als gutes Pflaster – anders als in der Vorsaison in der Ersten Liga, als die Spielgemeinschaft alle vier Heimpartien in der Barockstadt in den Sand setzte. Bis zur elften Minute hatte der HSC noch alles im Griff und lag mit 6:3 vorne. Dann legte das Jonsson-Team aber den Turbo ein und drehte den Spieß um. Christian Schäfer brachte die SG BBM in der 18. Minute mit dem Tor zum 8:7 erstmals seit dem 1:0 wieder in Front. Kreisläufer Jonathan Fischer und Link sorgten sogar für einen 10:8-Zwischenstand und damit einen Zwei-Tore-Vorsprung (23.). Weil Dahlhaus’ Treffer wenige Sekunden vor Ende der ersten Hälfte wegen eines vermeintlichen Offensivfouls nicht zählte, verabschiedeten sich beide Teams mit einem leistungsgerechten 11:11 in die Kabinen.

Kraus stellt sein Visier scharf

Für Durchgang zwei stellte auch Kraus sein Visier scharf. Der SG-Star hatte schon im ersten Spielabschnitt exzellent Regie geführt und betätigte sich nun auch fleißig an der Torproduktion. Gleich fünf Treffer steuerte er nach der Pause bei. Im Fahrwasser von Kraus und Link fanden auch die Mitspieler zu ihrer Sicherheit zurück. Auf dem Feld wurde viel kommuniziert, jeder Ballgewinn frenetisch gefeiert, und die Euphorie auf den Rängen tat ihr Übriges und übertrug sich auf die Mannschaft.

Beim HSC war dagegen Florian Billek auf dem rechten Flügel fast völlig abgemeldet – der Top-Torjäger der Gäste traf nur einmal aus dem Feld und zweimal vom Siebenmeter-Strich. Bei zwei weiteren Strafwürfen scheiterte er erst an der Latte und später auch am eingewechselten SG-Keeper Jonas Maier, der den Ball beim Stand von 14:12 an den Pfosten lenkte (35.).

Über 18:15 (42.) und 22:17 (50.) kam der Bundesliga-Absteiger zu einem verdienten 27:23-Erfolg – auch wenn der Sieg zwischenzeitlich beim Stand von 22:20 (53.) und 23:21 (55.) kurzzeitig noch mal an einem seidenen Faden hing.

Am Ende durften die SG- Mannen aber erstmals in dieser Runde vor eigenem Publikum beim Feierlied „Oh, wie ist das schön“ mittanzen und mitsingen. „Jetzt fällt von uns schon eine gewisse Last ab. Es war wichtig zu sehen, dass wir es noch können. Wir glauben ans uns. Nun wollen wir uns von Spiel nach Spiel weiter nach oben kämpfen“, sagte Link.