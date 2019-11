In einem Oberliga-Spiel auf Messers Schneide hatte die SG Heidelsheim/Helmsheim mit 25:24 (11:10) das glücklichere Ende für sich. Für die Handballerinnen des TSV Bönnigheim war es nach zwei Erfolgen in Folge und einem ständigen Kopf-an-Kopf- Rennen eine Niederlage, die weh tut – und die gegen die bis dahin punktgleichen Gäste nicht hätte sein müssen.

Stefanie Samer verliert den Ball

Symptomatisch für das Spiel des TSV an diesem Sonntagnachmittag war die entscheidende Szene 15 Sekunden vor dem Abpfiff. In der Abwehr hatten sich die Bönnigheimerinnen den Ball erkämpft, doch Stefanie Samer ließ sich im etwas ungestümen Vorwärtsdrang leichtfertig das Spielgerät wieder abluchsen. Für Selina Röh, mit acht Toren beste Werferin der Gäste, war es dann ein Leichtes, zwei Sekunden vor Schluss den Siegtreffer für ihre Mannschaft zu erzielen. Bönnigheims Trainer Stefan Martin war natürlich enttäuscht: „Das hat sich durch das ganze Spiel durchgezogen. Wir spielen gut, machen aber in der Hektik zu viele Fehler, die eigentlich gar nicht nötig waren, und nutzen unsere Chancen nicht“, meinte er. Allerdings fasste er sich auch an die eigene Nase: „Nach dem Ballgewinn muss ich schnell noch eine Auszeit nehmen, dann hätten wir wenigstens den einen Punkt sichern können“.

Von Beginn an war es das erwartet schwere Spiel gegen Heidelsheim/Helmsheim. Spielerisch enttäuschten die Bönnigheimerinnen keineswegs, aber vor dem von Lea Hechinger glänzend gehüteten SG-Gehäuse zeigten sie zu häufig Nerven. Allein im ersten Durchgang wurden fast ein Dutzend klarer Gelegenheiten unkonzentriert versemmelt. Aus dem unsicheren Auftreten folgte ein technischer Fehler nach dem anderen. Da aber auch die Gäste nicht fehlerfrei agierten, schaffte es bis zum 10:11-Halbzeitstand keines der beiden Teams, sich entscheidend abzusetzen.

Auch nach dem Seitenwechsel schafften es die Gastgeberinnen zu selten, ihr zuletzt gezeigtes Tempospiel auf die Platte zu bringen. Immerhin aber brachten nun Katja Kerner und Sina Häberlen ihre Dynamik ins Spiel ein. Mit jeweils vier Toren waren beide hauptverantwortlich für das 18:18 in der 41. Minute. Sina Hildenbrand brachte den TSV mit dem Tor zum 20:19 (44.) sogar erstmals seit dem 6:5 wieder in Front. Doch unbegreifliche Fehler – unbedrängt spielte man einige Male den Ball in die Hände des Gegners – führten dazu, dass die Gäste den Spieß wieder umdrehen konnten. Und dies, obwohl die eingewechselte TSV-Torhüterin Michelle Altmann stark hielt, und einige Würfe entschärfte. In der 60. Minute war zumindest das Remis und sogar der Sieg mit einem letzten Angriff zum Greifen nah. Doch mit mangelnder Cleverness ließ man sich noch die Butter vom Brot nehmen.

TSV Bönnigheim: Finger, Altmann; Samer (1), Hagner (1), Welz (2), Gröger, Graner (1), Hildenbrand (3), Bleier, Meic, Rupertus, Häberlen (8/5), Vilara-Heipl (3), Kerner (5).