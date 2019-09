Beim Abpfiff knallte Bietigheims Rückraumspieler Dominik Claus den Ball wütend auf den Hallenboden, die Lübecker Handballer Thees Glabisch und Pawel Genda springen sich in die Arme. Eine Szene mit Symbolcharakter. Der VfL Lübeck-Schwartau hat die SG BBM Bietigheim, den Erstliga-Absteiger mit der klaren Mission Wiederaufstieg, mit 29:22 (17:12) entzaubert, ist in der Zweiten Handball-Bundesliga nach schwierigen Wochen mit zwei Niederlagen und vielen Baustellen im Team wieder in der Erfolgsspur. Die Bietigheimer haben damit nach zuvor Siegen in Konstanz und Aue erstmals ein Auswärtsspiel verloren. Daheim setzte es bereits zwei Niederlagen.

Dabei hatte das Team von Trainer Hannes Jon Jonsson vor 1971 Zuschauern den besseren Start erwischt. Im übrigen mit der Attraktion der Liga, dem bislang am Oberschenkel lädierten Michael „Mimi“ Kraus. Bietigheims Plus: Schnell, flink in der Offensive, und in der Abwehr mit einer sehr offensiv interpretierten 6:0-Abwehr. Es dauerte so sieben Minuten bis zum ersten Schwartauer Treffer durch Dadi Runarsson (1:2). Der Isländer war fortan auch der Motor, er kurbelte das Spiel der Gastgeber immer wieder an, sorgte auch für die erste Führung (5:4/13.). Der VfL war nun voll in der Partie und brillierte mit tollen Spielzügen, wie bei einem Anspiel von Finn Kretschmer auf Runarsson, der zum 7:5 traf.

Umstellung greift

Aber: Die Abwehr der Gastgeber stand nicht. Bietigheim brauchte nur ein, zwei Ballwechsel und das Schwartauer Extra zerbröselte. VfL-Trainer Przybecki meinte hinterher: „Da hat man noch die Verunsicherung gesehen.“ Das blieb bis zum 9:9 (21.) so, bis der VfL-Coach die Abwehr auf 5:1 umstellte. Plötzlich war bei den Gästen die Luft raus, fanden sie keine Lösungen mehr, und es machte sich auch das VfL-Plus zwischen den Pfosten bemerkbar.

Und vorn hatte das Lübecker Powerpaket Mex Raguse einen Lauf. Der VfL enteilte auf 13:9 (25.). Schwartau brannte ein Offensiv-Feuerwerk ab. 17 Treffer zur Pause, davon acht in den letzten neun Minuten – das gab es lange nicht in der Hanse-Halle.

Nur: Das Fünf-Tore-Polster schmolz in Windeseile dahin. Wieder mehrten sich die VfL-Fehler. Nach 40 Minuten war Bietigheim wieder dran (17:18). Mehr aber nicht. Die VfL-Abwehr mit Martin Waschul und Steffen Köhler im Mittelblock war nun ein Bollwerk. Der VfL verschaffte sich in einer Überzahl wieder Luft. Raguse mit Wucht. Glabisch per Konter – 21:17 (46). Und Schwartau blieb am Drücker, setzte mit Erfolg auf den siebten Feldspieler. Und hatte in Raguse die entscheidende „Waffe“: neun und acht Tore. Als Tim Claasen das erste Sechs-Tore-Plus beim 26:20 erzielte (55.), war die Partie entschieden und Bietigheims Moral gebrochen.