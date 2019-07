Themen in diesem Artikel BZ

Nach dem spannenden 32:31-Sieg gegen den TBV Lemgo Lippe nach Siebenmeterschießen (die BZ berichtete) haben die Zweitliga-Handballer der SG BBM Bietigheim das traditionelle Marktplatzturnier in Esslingen auf Rang drei abgeschlossen. Das Team von Trainer Hannes Jon Jonsson hatte es durch den Auftakterfolg in die Siegerrunde geschafft und konnte deshalb trotz zweier Niederlagen gegen die Bundesligisten Frisch Auf Göppingen (15:25) und MT Melsungen (21:23) nicht mehr weiter als auf den dritten Platz abrutschen.

„Gegen Göppingen hat einiges nicht gestimmt – auch die Einstellung“, blickt Jonsson auf das zweite Turnierspiel zurück. Aber insgesamt misst er den Partien in Esslingen nicht besonders viel Wert bei. „Das waren typische erste Spiele in der Vorbereitung – von allen Mannschaften“, so der Isländer. Dies trifft insbesondere auf die nackten Zahlen zu. Andere Eindrücke hat Jonsson dagegen schon ein paar gewonnen. „Wir haben die Neuzugänge viel eingesetzt, und sie haben gut gespielt“, so der SG-Trainer.

Besonders beeindruckt haben ihn seine Torhüter Jonas Maier und Jürgen Müller, aber auch für Rückraumspieler Max Oehler, der nach Bietigheim gekommen ist, um von Michael „Mimi“ Kraus zu lernen, hat er ein Sonderlob parat. Überhaupt habe die Mannschaft im letzten Spiel gegen Melsungen auch wieder zur Leistung aus dem Spiel gegen Lemgo zurückgefunden. „Das war viel besser als gegen Göppingen. Da hat auch die Einstellung wieder gestimmt“, so Jonsson.

Ansonsten war der Isländer wie schon nach dem Auftaktmatch vor allem froh, dass sich keiner verletzt hat. „Bei 30 Grad, draußen, mit zweimal 20 Minuten Spielzeit, kann man nichts mitnehmen. Aber es hat Spaß gemacht“, berichtet der SG-Coach. Insofern kann er sich nun auf die weitere Vorbereitung konzentrieren. Das nächste Testspiel steigt am Freitag (21 Uhr) beim Sparkassen-Cup in Altensteig. Wie beim Marktplatzturnier entscheidet bereits die erste Partie darüber, ob man in der oberen oder unteren Hälfte der Abschlusstabelle landet. Weitere potenzielle Gegner sind der TVB Stuttgart, Frisch Auf Göppingen oder der FC Porto.