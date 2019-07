Die Zweitliga- Handballer der SG BBM Bietigheim haben im ersten Testspiel einen starken Eindruck hinterlassen. Sie schlugen den Erstliga- Traditionsklub TBV Lemgo Lippe am Freitagabend mit 32:31 nach Siebenmeterwerfen. Den entscheidenden Versuch verwandelte Kreisläufer Nils Boschen. Nach den regulären 60 Minuten hatte es vor den 400 Zuschauern in der Mundelsheimer Käsberghalle 25:25 gestanden. Das Vorspiel gewann der SKV Oberstenfeld (Württembergliga) gegen Gastgeber TV Mundelsheim (Landesliga) klar mit 40:19 (23:8).

„Mit der Einstellung meiner Mannschaft war ich sehr zufrieden. Die Tore wurden gut herausgespielt. Wir hätten das Spiel aber schon in der regulären Spielzeit entscheiden müssen“, sagte SG-Trainer Hannes Jon Jonsson und stellte mit Blick auf die fünf eingesetzten Verstärkungen Maier, Boschen, Mario Urban, Max Öhler und Rückkehrer Tim Dahlhaus fest: „Die Neuen haben sich gut eingefügt. Es ist wichtig, dass sich keiner verletzt hat.“

Die höchste Bietigheimer Führung war ein 19:16 in der 45. Minute. Bester Torschütze war Spielmacher Jonas Link, der viermal erfolgreich war und auch beim Showdown seinen Siebenmeter traf. Der neue Torhüter Jonas Maier sowie sein Kollege Jürgen Müller warteten ebenfalls mit einer Topleistung und mehreren starken Paraden auf.

Die Partie fand im Rahmen des Esslinger Marktplatzturniers statt. In der Gewinnerrunde trifft die SG BBM dort an diesem Samstag (12.15 Uhr) auf Frisch Auf Göppingen und ihren einstigen Trainer Hartmut Mayerhoffer. Die Göppinger schlugen den Klassenrivalen HC Erlangen am Freitagabend in Altbach mit 27:22. „Da gehen wir ohne große taktischen Vorgaben ins Spiel. Die Mannschaft muss sich erst noch weiter finden“, sagt Jonsson.

SG BBM Bietigheim: Müller, Maier; Link (4 Tore in der regulären Spielzeit), Marcec (1), Rentschler (3), Emanuel (2), Trost (2), Fischer (3), Kraus (2), Urban (1), Döll (1), Rönningen (1), Öhler (1), Asmuth (2), Schäfer (2).