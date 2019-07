Nach dem gelungenen Testspiel-Auftakt vor einer Woche gegen den Erstligisten TBV Lemgo Lippe sind die Zweitliga-Handballer der SG BBM Bietigheim nun eher schwach ins zweite Vorbereitungs-Wochenende gestartet. Gegen den Bundesligisten HSG Wetzlar setzte es beim S-Cup in Altensteig eine am Ende deutliche 30:39-Niederlage.

Schon zur Pause führten die Hessen mit 21:17. „21 Gegentore in der ersten Halbzeit sagen alles. Wir haben da viel zu wenig abgeliefert“, ärgerte sich Trainer Hannes Jon Jonsson. In der zweiten Hälfte wurde es allerdings nicht wesentlich besser. Wobei der SG-Coach da auch fast ausschließlich die zweite Garde zum Einsatz brachte, beispielsweise Robin Pech aus dem eigenen Nachwuchs auf Linksaußen. Insofern war er mit den letzten zehn Minuten dann wieder durchaus zufrieden. „Da haben wir gezeigt, was wir können, haben gut gespielt“, so der Isländer.

Neben den vielen Gegentreffern war Jonsson auch mit der eigenen Torausbeute nicht glücklich. „Unsere Wurfquote war schlecht. Wir haben vor allem aus der zweiten Welle zu wenig Treffer erzielt.“ Dabei will er nicht als Ausrede gelten lassen, dass er in dieser Woche sehr hart trainieren ließ und die Beine schwer waren. „Wir müssen bei solchen Testspielen jede Minute nutzen“, gibt Jonsson vor und erwartet einiges von seinem Team: „Die Spieler wissen, dass sie mehr als das können, was sie heute gezeigt haben.“ Zufrieden war er allerdings mit Neuzugang Max Oehler, den er als besten Spieler heraushob.

Nach der Niederlage am Freitag geht es an diesem Samstag bereits um 16 Uhr gegen die viertklassige SG H2Ku Herrenberg weiter. Die Herrenberger unterlagen Erstligist TVB Stuttgart mit 22:37. „Ich will mehr von meiner Mannschaft sehen. Das Ergebnis ist zweitrangig“, so Jonsson.