Durch die Reduzierung der Zweiten Liga auf 18 Mannschaften ist die Leistungsdichte wesentlich enger geworden. Nach neun Spielen und damit einem Viertel der Saison ist das Feld noch eng zusammen. Und wird es nach den bisherigen Ergebnissen wohl auch bis zum Saisonende bleiben. Ganz oben stehen punktgleich Tusem Essen und der HSC 2000 Coburg, dicht dahinter mit je einem Zähler weniger der ASV Hamm-Westfalen und der Aufsteiger ThSV Eisenach. Erst dann taucht der VfL Gummersbach auf. Noch weiter hinten, auf Rang elf, steht die SG BBM Bietigheim.

Dabei galten die beiden Bundesliga-Absteiger vor der Runde als die Topfavoriten auf die beiden Aufstiegsplätze. Es ist sicher kein Zufall, dass die Bietigheimer ihre ersten beiden Heimspiele gegen Essen und Hamm-Westfalen verloren haben. Diese Teams haben ihre Leistungen in der EgeTrans-Arena danach bestätigt und stehen nicht von ungefähr oben.

Ganz unten in der Heimstatistik taucht die SG BBM Bietigheim auf, die drei von fünf Heimpartien verloren und zweimal unentschieden gespielt hat. Sie ist als einziges Team daheim noch sieglos.

Es geht nur über Kampf

Eine Einschätzung über die Liga von Trainern und Verantwortlichen scheint sich zu verfestigen: Wer nicht 60 Minuten kämpft, hat schon verloren. „Wir können nicht nur mit schönem Handball gewinnen, wir müssen auch mal eklig sein“, hat Trainer Rico Göde vom HC Elbflorenz festgestellt. Sein Hamburger Kollege Torsten Jansen meinte nach einer 29:34-Niederlage beim Aufsteiger Eisenach: „Wir waren körperlich anwesend, aber nicht mental. Das reicht am Ende nicht.“

Passen diese Aussagen auf die Handballer der SG BBM Bietigheim? Dass sie in der Liga angekommen sind, haben sie bei ihren Auswärtssiegen in Konstanz, Aue und Würzburg beim den DJK Rimpar Wölfen gezeigt. Daheim dagegen will es einfach nicht laufen. Vor der Saison galt ein Bietigheimer Rückraum mit Ex-Weltmeister Michael „Mimi“ Kraus, dem bundesliga-erfahrenen Jonas Link und Rückkehrer Tim Dahlhaus mit seiner zweijährigen Erfahrung aus der ersten französischen Liga als der beste der Liga.

Nach der jüngsten Heimpleite gegen den TuS Nettelstedt-Lübbecke knöpfte sich SG-Trainer Hannes Jon Jonsson verbal vor allem Kraus und Link vor und zählte sie an: „Man hat nicht gesehen, dass wir zwei erfahrene klasse Mittelmänner haben. Was die beiden heute gespielt haben, war eine Katastrophe. Sie müssen sich einfach steigern.“ Wobei Kraus mildernde Umstände geltend machen kann, den der 35-Jährige, überall als die große Attraktion der Zweiten Liga gehandelt, laboriert weiter an einer nicht vollständig ausgeheilten Wadenverletzung und kann in seinem reifen Alter nur Topleistungen bringen, wenn er absolut topfit ist. Link, nach einer starken Saison in der Bundesliga, und auch Dahlhaus tun sich noch schwer, mit den zweikampfstarken und aggressiven Gegenspielern in der Zweiten Liga. Aus dem Schatten des schwächelnden Trios hat sich bislang Dominik Claus in den Vordergrund gespielt.

Torhüter mit besseren Quoten

Ein Problem der SG BBM ist auch, dass die gegnerischen Torhüter bislang bessere Quoten bei gehaltenen Bällen aufweisen als das Duo Jonas Maier und Jürgen Müller, die allerdings vor allem bei den Auswärtssiegen mit die Garanten waren. Bei der letzten Heimpleite des Bundesliga-Absteigers gegen Nettelstedt glänzte Schlussmann Peter Tatai im Tor der Ostwestfalen mit 18 Paraden. Mit Matthias Puhle verfügt auch der VfL Gummersbach über einen herausragenden Torhüter. Beim 29:16-Heimsieg zuletzt gegen den Tabellenletzten HSG Krefeld glänzte Puhle schon in der ersten Halbzeit mit zwölf Paraden. Der VfL, der daheim weiter ungeschlagen ist, trat als Kollektiv auf und revanchierte sich mit einer guten Leistung für die zuvor beim TV Emsdetten erlittene Niederlage. Davor waren dem Team von Trainer Torge Greve drei Siegen in Folge nach einem schwachen Start gelungen. „Man merkt, dass wir dadurch eine breitere Brust bekommen haben“, meinte Greve damals. Konstant ist aber auch der zweite Bundesliga-Absteiger nicht.

Nach der Pause am Wochenende geht es für die SG BBM am 2. November beim TV Emsdetten weiter. Die nächste Gelegenheit, endlich den ersten Heimsieg zu feiern, besteht am 10. November gegen den HSC 2000 Coburg, dann allerdings in der Ludwigsburger MHP-Arena. Die Chance, erstmals in dieser Saison in der EgeTrans-Arena doppelt zu punkten, gibt es am 23. November gegen den VfL Gummersbach.