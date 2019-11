Nach dem zweiten Platz beim eigenen Bundesliga-Turnier reisten die Bietigheimer Hockeyfrauen am Wochenende zum nächsten Test nach Bonn, um sich mit den Teams aus dem Westen zu messen. Am Ende gewann der Bietigheimer HTC alle vier Spiele und holte den Turniersieg.

Auf das erste Spiel freuten sich die Bietigheimerinnen besonders. Rot-Weiß Köln, das regelmäßig im Final Four zu sehen ist, sollte der Gegner sein. Eine Herausforderung, dem sich das Team von Trainer Jürgen Fili gerne stellte. Von Anfang an übernahm der Liganeuling das Zepter und brachte Markus Lonnes, den Kölner Trainer, zum Verzweifeln. Bereits zur Halbzeit führte der BHTC mit 4:1. Auch die zweite Halbzeit zeigte kein anderes Bild. Die Schwäbinnen fertigten Rheinländerinnen mit 10:2 ab. Lonnes hatte den Underdog völlig unterschätzt, denn er stellte nur drei seiner Stammspielerinnen gegen den BHTC auf.

Im nächsten Spiel gegen den Gastgeber Bonner THV mussten die Bietigheimerinnen mehr kämpfen. Das Spiel wogte hin und her. Immer nachdem der BHTC in Führung ging, glichen die Gastgeberinnen schnell wieder aus. Am Ende stand aber ein 6:5-Erfolg auf der Anzeigentafel.

Revanche gegen Nürnberg

Am Morgen des zweiten Turniertags hatte der Bietigheimer HTC die Möglichkeit auf Revanche vom eigenen Turnier in der Vorwoche gegen den Nürnberger HTC. Nürnberg hatte am Vortag gegen RW Köln mit 1:10 verloren und gegen den Bonner THV mit 4:3 gewonnen. Das Spiel begann kampfbetont und war ziemlich zerfahren. Trotzdem gelang es den Bietigheimerinnen, eine 1:0-Führung mit in die Pause zu nehmen. Auch die zweite Hälfte des Spiels war ziemlich ohne Spielfluss. Allerdings gab es einige Chancen auf beiden Seiten. Durch eine Ecke baute der BHTC seine Führung auf 2:0 aus. Kurz vor Spielende verkürzten die Fränkinnen noch zum 2:1-Endstand.

Im Finale stand das Fili-Team dann noch einmal Köln gegenüber. Diesmal stellte Lonnes sein Team besser auf und verzichtete auf keine seiner Stammspielerinnen. Von Beginn an wies das Spiel ein hohes Tempo auf, das die Schwäbinnen gut mitgehen konnten. Zur Halbzeit führte der Aufsteiger aus Bietigheim mit 1:0. In der zweiten Hälfte setzten die Rheinländerinnen alles daran, das Ergebnis zu drehen. Sie versuchten mehrmals in den Kreis der Bietigheimerinnen einzudringen. Torhüterin Lina Rönsch musste zwei-, dreimal retten. Doch der BHTC verteidigte gut und erhöhte durch eine Ecke sogar auf 2:0. Auch das 3:0 ließ nicht lange auf sich warten. Erst in der letzten Minute traf Köln 3:1-Endstand.

Für den BHTC steht nun die letzte Phase der Vorbereitung an, bevor der Liganeuling am 1. Dezember (12 Uhr) den Final-Four-Teilnehmer TSV Mannheim zum Bundesliga-Debüt in der Ellentalsporthalle empfängt.