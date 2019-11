Beim eigenen Turnier schnupperten die Bietigheimer Hockeyfrauen zum ersten Mal nach ihrem Aufstieg in der Halle Bundesliga-Luft. Dabei wurden sie sogar Zweiter bei der ersten Auflage des Bundesliga-Cups. Der Nürnberger HTC sicherte sich den Turniersieg.

Beim eigenen Turnier waren neben den Süd-Ligakonkurrenten TSV Mannheim, Münchner SC, Nürnberger HTC und Rüsselsheimer RK noch der Aufsteiger Crefelder HTC und der Berliner TC Blau-Weiß sowie Regionalligist Feudenheimer HC am Start. Gespielt wurde in zwei Gruppen à vier Mannschaften, im Modus Jeder gegen Jeden. Sonntags teilten sich die Gruppen dann nach Tabellenstand in eine Silber- und eine Goldrunde.

Das Bietigheimer Team von Trainer Jürgen Fili legte in seiner Gruppe gleich mit einem Paukenschlag los. Gegen das etablierte Bundesliga Team vom Münchner SC sicherte sich der Bundesliga-Neuling ein 2:0. Gegen den hoch motivierten Crefelder HTC setzte sich der BHTC dann mit 3:1 durch. Im letzten Vorrundenspiel am Samstag blieb es gegen den TC Blau-Weiß bei einem 0:0-Unentschieden. Die Gastgeberinnen holten sich somit den ersten Tabellenplatz und qualifizierten sich für die Goldrunde am Sonntag.

Der Nürnberger HTC entschied alle drei Vorrundenspiele für sich und startete damit ebenfalls als Gruppensieger in die Gold­runde. Neben dem BHTC und dem NHTC qualifizierten sich auch der Rüsselsheimer RK und der TC Blau-Weiß noch für die Siegerrunde.

Der neunfache deutsche Hallenmeister Rüsselsheimer RK legte im ersten Sonntagsspiel gegen die Gastgeberinnen in der ersten Halbzeit überlegen los und führte mit 3:0 zur Pause. Doch die zweite Spielhälfte zeigte ein komplett anderes Bild. Die Bietigheimerinnen besannen sich auf ihr Können und drehten das Spiel. Vier Tore folgten, und am Ende stand es 4:3 für das Fili-Team.

Nürnberg verlor dagegen sein Spiel gegen den TC Blau-Weiß mit 2:3. Somit kam es im allerletzten Turnierspiel zu einem wahren Endspiel. Der BHTC legte gut los und ging nach ein paar Minuten mit 1:0 in Führung. Doch die Fränkinnen glichen schon kurze Zeit später aus. Nach der Pause gelang den Gastgeberinnen noch die 2:1-Führung. Auch diesmal konnte der BHTC die Führung nicht lange halten. Wieder glich der NHTC zum 2:2 aus. Den Bietigheimerinnen hätte zum Turniersieg ein Unentschieden gereicht. Doch in der letzten halben Minute gingen die Nürnbergerinnen mit 3:2 in Führung und sicherten sich den Erfolg beim ersten Bietigheimer Bundesliga-­Cup.

Trotz des knapp verpassten Turniersiegs wecken die Spiele beim Bietigheimer Bundesliga-Neuling für die anstehende Saison Hoffnung. „Wir haben an diesem Wochenende nochmals viel ausprobiert. Wichtig war es, dass alle Spielerinnen ihre Einsatzzeiten bekamen. Das Abscheiden beim Turnier war für uns zweitrangig, obwohl die Mädels dann doch wieder der Ehrgeiz packt, so ein Turnier gewinnen zu wollen,“ sagte Jürgen Fili. „Nächstes Wochenende fahren wir nach Bonn, um an einem weiteren Vorbereitungsturnier mit Bundeliga-Niveau teilzunehmen“, so der BHTC-Trainer weiter.