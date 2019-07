Bei den württembergischen Meisterschaften Gymnastik und Tanz und dem landesoffenene Wettkampf „GymTa Kids“ in Hochdorf ging es buchstäblich heiß her, denn bei Temperaturen von annähernd 30 Grad in der Sporthalle war der Wettkampf sowohl für die Teilnehmerinnen als auch für die Kampfrichterinnen anspruchsvoll. Das Publikum war begeistert von den Tänzen und Gymnastikübungen der Mannschaften. Bei den württembergischen Meisterschaften starteten zwei Gruppen in der Altersklasse 18+ und sechs Gruppen in der Jugend – jeweils die beiden Erst- und Zweitplatzierten qualifizierten sich für die deutschen Meisterschaften Ende September in Meinerzhagen.

Bei den Erwachsenen waren zwei Teams am Start. Unter anderem die Gruppe „gOldies“ vom TV Sersheim mit Julia Weh, Jasmin Geske, Rebecca Grimml, Sabrina Götz, Isabel Kistermann, Jasmin Müller und Anna-Lina Wirth, die zum ersten Mal ihre neue Gymnastikübung mit vier Bällen und zwei Reifen turnten. Am Ende konnten sie sich über den ersten Platz vor der Gruppe „Backstreet Girls“ vom SV 1845 Esslingen sowie die Qualifikation zur deutschen Meisterschaft in Meinerzhagen freuen.

In der Jugend sicherte sich die Formation „Puella“ des TV Truchtelfingen den Titel. Die Plätze zwei und drei gingen jeweils an den TV Sersheim. Die Gruppe „GymMotion“ verbuchte 28,60 Punkte und wurde Zweiter. Sie war in diesem Jahr in einer neuen Besetzung am Start: Zu Lina Brenner, Paula Kolb, Jasmin Tenzer und Mailin Widmann kamen Hanna Wilhelm und Hanna Scherzer, die beide Übungen neu lernen mussten. Die Gruppe „GymGirls“ startete bisher beim Wettbewerb „GymTa Kids“ und war in diesem Jahr zum ersten Mal beim Meisterschaftswettkampf am Start. Für ihre Übungen erhielt sie 23,30 Punkte. Platz vier ging an den TV Truchtelfingen und „Saltatrix“, Fünfter wurde der TV Hochdorf und die „Highvillage Crew“, Sechster wurde die Gruppe „Jugend“ vom TSV Schmiden. Die Gruppen „gOldies“, „Backstreet Girls“, „Puella“ und „GymMotion“ treten damit bei den deutschen Meisterschaften in Meinerzhagen an.

Auch der Nachwuchs ließ sich im landesoffenen Wettkampf „GymTa Kids“ nicht von den hohen Temperaturen beeindrucken und die jungen Mädchen zeigten, was sie schon können. Am Start waren dort sechs Gruppen. Dabei erreichte die Gruppe „Puella Kids“ des TV Truchtelfingen Platz eins. Der zweite Platz ging an die „GymGirls“ der TSG Tübingen, gefolgt von der Gruppe „Rocking Cherries“ des TV Hochdorf. Vierter wurden die „TV Hochdorf Trixies“, Fünfter der TV Sersheim mit seinen „Youngsters“ und Sechster die „TV Hochdorf Bellas“.

Die Sersheimer „Youngsters“ zeigten den Kampfrichtern ihre neue Reifen-Gymnastik und ihren neuen Tanz in neuer Besetzung. Für den TVS turnten hier Linda Mauch, Liah Schwartze, Louisa Rieht, Vivienne Eichler, Katharina Götz, Dilayla Öngel, Jana Neumann, Silvia Zlatkova und Zoe Kinzinger.