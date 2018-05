Tennis Großer Zusammenhalt in einem kleinen Verein

sd

Klein, aber fein!“ So stellt sich der Tennisclub Untermberg auf seiner Homepage vor. Tatsächlich ist der 1971 als Tennisabteilung des TSV Untermberg gegründete Verein der kleinste der fünf Tennisvereine aus Bietigheim-Bissingen. Aktuell zahlt der Verein 35 Mitglieder, von denen 29 aktiv sind. Besonders großen Zulauf hatten die Untermberger in den Achtzigern und Neunzigern. Damals waren die Mitgliederzahlen dreistellig.

Auch vor gut zehn Jahren waren noch etwas mehr als 100 Tennisbegeisterte beim TC Untermberg aktiv. Seinerzeit stellte der Verein auch Jugendmannschaften. Durch den Weggang mehrerer Spieler, aber auch von Trainern zu anderen Vereinen veränderte sich die Altersstruktur des TC deutlich. „Aktuell gibt es bei uns eine Herren 60-Mannschaft, ein Damen 50-Team und eine Mixed-Mannschaft“, berichtet der Vorsitzende Peter Reichel. Über neue, gerade junge Mitglieder würde man sich beim TC Untermberg freuen. Die derzeit geringe Größe des Clubs bedeutet jedoch keineswegs, dass es kein aktives Vereinsleben gibt. Im Gegenteil, neben dem Sportbetrieb finden regelmäßig ein Sommerfest, eine Herbstwanderung und weitere Veranstaltungen statt.

Sportlich sind die gemeldeten Teams auch sehr erfolgreich. 2016 gehörten die Damen 50 sogar für eine Saison der Regionalliga Süd-West an. „Das war ein schöner Ausflug in die große Welt des Tennis. Unsere Damen haben gegen Mannschaften aus Baden-Baden, Heidelberg und Singen gespielt“, erinnert sich Reichel, der dem Verein seit 2004 angehört. Die ersten beiden Spiele der Regionalligasaison gegen Winnenden und Lehr wurden gewonnen. Am Saisonende stieg man trotzdem als Vorletzter wieder ab. „Gerade die Gastmannschaften von außerhalb waren sehr verblüfft, dass sich unsere Tennisanlage mitten in einem Wohngebiet zwischen Häusern befindet. Wir sind hier ein bisschen wie im gallischen Dorf“, sagt Reichel schmunzelnd.

Tennisplätze unter Wasser

Tatsächlich sind die drei Tennisplätze von mehreren Seiten von Wohnhäusern umgeben. „Früher gab es mal Probleme mit Nachbarn, in den letzten Jahren ist das Verhältnis zu den Anwohnern aber einwandfrei“, betont Rainer Pobitschka, der technische Wart des Vereins, der dem TC Untermberg seit 35 Jahren angehört. Er erlebte auch das aus seiner Sicht „gruseligste Kapitel“ der Vereinsgeschichte mit. Zu Weihnachten 1993 trat die Enz, die unmittelbar am Vereinsgelände vorbeifließt, über ihre Ufer und sorgte für große Schäden. Die Tennisplätze standen genauso unter Wasser wie die erst wenige Wochen zuvor eingeweihte Vereinshalle, in der die übrigen Abteilungen des TSV Untermberg trainierten. „Der Schlamm stand meterhoch auf den Plätzen, der Boden in der Halle war aufgequollen“, erinnert sich Pobitschka. Innerhalb weniger Wochen waren die Plätze aber bereits wieder hergerichtet, dank des Einsatzes der Mitglieder. So konnten die Mannschaften regulär trainieren und an der Verbands-Sommerrunde teilnehmen.

„Der Zusammenhalt im Verein war immer sehr groß und ist es bis heute. Ich habe als Vorsitzender eine sehr gute Mannschaft, die sehr engagiert ist“, freut sich Peter Reichel. Auch von der Stadt Bietigheim-Bissingen kam mehrfach Hilfe. So wurde der Verein bei der Renovierung der Halle nach dem Hochwasser unterstützt. Und auch, als den Club vor Jahren finanzielle Schwierigkeiten plagten, gab es Hilfe von der Stadt. „Dafür sind wir sehr dankbar“, sagt Peter Reichel. Die finanzielle Situation hat sich etwas verbessert, große Sprünge kann der TC Untermberg jedoch nicht unternehmen. Die Verpflichtung von Trainern beispielsweise wäre sehr kostspielig. Da es seit mehreren Jahren kein Vereinsrestaurant mehr gibt, fehlt dem TSV Untermberg und damit auch dem TC eine wichtige Einnahmequelle. Entmutigen lassen sich die tennisbegeisterten Vereinsmitglieder jedoch nicht. „Wir machen das Beste draus“, sagt Peter Reichel. Die Mitglieder sind allesamt sehr engagiert. „Bei Mitgliedsversammlungen sind regelmäßig mehr als 50 Prozent anwesend, deutlich mehr als in vielen anderen Vereinen.“ Dabei kommen die Mitglieder nicht nur aus Untermberg selbst. Das Einzugsgebiet reicht von Sachsenheim über Asperg bis Freiberg. Eine Spielerin kommt sogar aus Pforzheim zum TC Untermberg. Bei dem kleinen, aber feinen Verein hofft man, dass bald wieder mehr Interessierte zum TC Untermberg finden. Dann können hoffentlich auch in anderen Altersklassen wieder Mannschaften an den Start gehen.