Eishockey Grippewelle schwächt die Steelers vor dem Derby

Bietigheim-Bissingen / Jan Simecek

Spaß, Leidenschaft, körperliche Präsenz – das alles macht Eishockey meist aus. In einem Derby wird das noch auf die Spitze getrieben. Für die Nordamerikaner, woher der Sport ja kommt, gilt sogar Kriegsrethorik. Von Schlacht und Hass ist dann die Rede. Genau das elektrsiert die Massen. Deshalb ist auch das Duell der Bietigheim Steelers gegen die Heilbronner Falken an diesem Freitagabend (20 Uhr) nahezu ausverkauft. Nicht einmal mehr 70 Tickets waren am späten Donnerstagnachmittag für das Nachbarschaftsduell in der EgeTrans-Arena zu bekommen.

Dass Hugo Boisvert sein Team nicht mehr besonders für das Derby motivieren muss, gibt er unumwunden zu. Aber er relativiert auch gleich. „Jetzt ist jedes Spiel für uns wichtig. Wir wollen noch Heimrecht in den Playoffs und dafür brauchen wir so viele Punkte wie möglich – auch im Derby“, so der Steelers-Trainer.

Beim letzten Aufeinandertreffen in Heilbronn hat dies allerdings nicht so gut geklappt. Nach 0:3-Rückstand und einer spektakulären Aufholjagd im letzten Drittel reichte es wenigstens noch zu einem Punkt. „Ich denke, wir haben gedacht, dass wir auch so gewinnen, da wir ja die ersten beiden Derbys schon gewonnen hatten“, nennt Boisvert Gründe für den durchwachsenen Spielverlauf. Nun sei die Mannschaft aber gewarnt. „Wir müssen auf jeden Fall von Anfang an bereit sein und viel Willen und Leidenschaft zeigen“, gibt der Steelers-Coach die Marschrichtung für das Duell mit dem Tabellenachten vor.

Wer wieviel Leidenschaft an den Tag legen, oder überhaupt spielen kann, ist aber noch nicht sicher. In der Mannschaft grassierte zuletzt eine Grippewelle. Dass der Eine oder andere deswegen passen muss, ist durchaus möglich. Ganz sicher fehlen wird Frederik Cabana, der seine Verletzung aus Weißwasser immer noch nicht auskuriert hat.

Sollten mehrere Spieler ausfallen oder geschwächt sein, könnten die Fans zum entscheidenden Faktor werden. Denn so ein Derby wird nicht nur auf dem Eis, sondern auch auf den Rängen leidenschaftlich geführt. Aber schon die schiere Masse bei einem wahrscheinlich ausverkauftem Haus beflügelt. „Es macht immer Spaß, in einer vollen Eishalle zu spielen“, so Boisvert. Allerdings hat man bei der SG BBM, die am Sonntag ihr Heimspiel gegen Leipzig in der Arena austragen wird, nach Vorfällen in der Vergangenheit ein wenig Bedenken, dass die Emotionen wieder einmal zu hoch kochen könnten. „Mal schauen, ob sie die EgeTrans-Arena stehen lassen und wir am Sonntag spielen können“, meinte Geschäftsführer Bastian Spahlinger am Rande der Trainervorstellung der Handballer im VIP-Raum der Arena mit einem Augenzwinkern an.