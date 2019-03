Die Ludwigsburger MHP- Arena verwandelt sich nach längerer Pause mal wieder in eine Box- und Kickbox-Arena. Bei der neu ins Leben gerufenen Reihe „Breakout“ finden am Samstag von 14.35 bis etwa 23.55 Uhr insgesamt 27 Duelle in beiden Gattungen statt. Der Höhepunkt im Hauptprogramm, das um 19.30 Uhr beginnt, ist ein Comeback, das vor allem griechische Kampfsport-Fans in Wallung bringt: Mike Zambidis, Spitzname „Iron Mike“, steigt gegen 23 Uhr nach dreieinhalb Jahren Abstinenz wieder in den Ring. Allerdings wird der 38-jährige Grieche nicht im Kickboxen antreten, wo er zu seiner aktiven Zeit so erfolgreich war, sondern im klassischen Boxen.

„Zambidis ist ein absoluter Weltstar, der in Japan schon vor 100 000 Zuschauern gekämpft hat. Er ist in Griechenland eine Boxlegende und hat dort den Status, den zum Beispiel in England David Beckham im Fußball genießt“, sagt Dimitrios Kassapidis über den 1,67 Meter großen Gaststar, der auf Facebook rund 850 000 Fans hat. Entsprechend viele seiner Landsleute erwartet der Promoter aus Darmstadt am Samstag in der Barockstadt.

Im leichten Mittelgewicht trifft Zambidis auf Antonio Gomez (29). Der „El Tornado“ genannte Spanier aus Andalusien ist ebenfalls ein gelernter Kickboxer, hat inzwischen aber auch schon neun Profiboxkämpfe bestritten. Der Sieger des Prestigeduells erhält den IPCC Diamond Titel. „Das wird von Anfang an ein Schlagabtausch. Beide werden gleich voll loslegen, ohne großes Taktieren und Herumtändeln“, prophezeit Promoter Kassapidis.

Am 27. Juni 2015 beendete Zambidis in seiner Geburtsstadt Athen eine 15-jährige Kickbox- Karriere – mit einem Triumph über den Australier Steve Moxon. 17 internationale Titel sowie zwei dritte Plätze beim K-1-World-Max-Finale 2010 und 2012 stehen in der Vita des Griechen. 157 seiner 181 Kämpfe hat er für sich entschieden, 87 davon vorzeitig durch technischen Knockout. „80 dieser K.o.-Siege kamen dabei mit den Fäusten zustande“, weiß Kassapidis um die boxerischen Qualitäten seines Zugpferds. Für Zambidis ist die Rückkehr zum klassischen Boxen eine Rückkehr zu den Wurzeln, denn zu Beginn seiner Laufbahn hatte er einst damit angefangen. Er absolvierte 40 Amateurkämpfe und war griechischer Meister, ehe er sich dem noch härteren Kickboxen verschrieb.

Doch auch einige andere Duelle in der MHP-Arena haben es in sich. Das Kräftemessen zwischen der Finnin Sanna Turunen (43) und der 23 Jahre jüngeren Slowenin Ema Kozin („The Princess“) um den „ISKA World Title“ wird Kassapidis zufolge sogar live im slowenischen Fernsehen gezeigt. Einige Lokalmatadore präsentieren sich ebenfalls dem Publikum, darunter der Bietigheimer Dario Anic sowie die Ludwigsburger Deniz „The Fight Queen“ Batinli, Raua Omer, Denis Kalkan und Tom Stahnke.