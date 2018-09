Basketball Gradmesser für die Riesen zum Auftakt

Ludwigsburg / bz/ae

Das wochenlange Warten hat ein Ende: An diesem Samstag (20.30 Uhr) beginnt für die MHP Riesen Ludwigsburg die Bundesliga-Saison 2018/2019. Das neu formierte Basketball-Team von Coach John Patrick trifft zum Auftakt auf die Fraport Skyliners aus Frankfurt.

Nach knapp vier Monaten und 123 langen Tagen Sommerpause sind alle Beteiligten heiß auf den Pflichtspielauftakt. Der Spielplan meint es dabei gut mit den Ludwigsburger Fans. Denn mit den Skyliners gastiert gleich ein hochkarätig besetzter Gegner in der Barockstadt, dem in der neuen Spielzeit viel zuzutrauen ist. Nachdem die Hessen in der Vorsaison den FC Bayern München im Playoff-Viertelfinale am Rande des Ausscheidens hatten, sind sie gestärkt aus dem Sommer hervorgegangen. Obwohl einige Leistungsträger den Klub verlassen haben, muss Frankfurt in dieser Saison keine kleinen Brötchen backen. Die sichere Eurocup-Teilnahme und die Ablösesumme für Issac Bonga – er wurde vom NBA-Klub Los Angeles Lakers gedrafted – eröffneten große Handlungsspielräume. Diese hatten sicherlich ihren Anteil daran, dass mit Brady Heslip, Erik Murphy, Akeem Vargas und Trae Bell-Haynes namenhafte Verstärkungen an den Main gewechselt sind. Da mit Skyliners-Coach Gordon Herbert sowie den Routiniers Quantez Robertson, Marco Völler, Shawn Huff und Jonas Wohlfarth-Bottermann zahlreiche Stützen der Mannschaft geblieben sind, zählt Frankfurt zu den heißen Kandidaten auf eine Platzierung unter den ersten acht Teams – und ist für Ludwigsburg damit ein echter Gradmesser. Neben den beiden ersten Punkten der neuen Spielzeit geht es für beide Mannschaften auch darum, wer in Sachen Bundesliga-Statistik in Führung geht: Aus bislang 26 Duellen resultierten für beide Seiten bisher gleich viele Erfolgserlebnisse.