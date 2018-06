Eishockey Goc verteidigt für die Steelers

Bietigheim-Bissingen / cp

Die Steelers-Defensive erhält für die kommende Saison in der Deutschen Eishockey-Liga 2 (DEL 2) einen wichtigen Eckpfeiler hinzu: Von den Adlern Mannheim aus der DEL wechselt der 31-jährige gebürtiger Calwer zum Meister. Nikolai Goc ist der jüngere Bruder vom Olympia-Silbermedaillengewinner Marcel und dem langjährigen DEL-Spieler Sascha Goc. „Es freut uns, einen Spieler wie Niki von Bietigheim überzeugt zu haben. Er wird für uns eine wichtige Rolle in der Abwehr einnehmen“, ist sich Steelers-Geschäftsführer Volker Schoch sicher.

In den letzten acht Jahren ging der ehemalige deutsche Nationalspieler Nikolai Goc für die Adler Mannheim aufs Eis. 2015 feierte er mit den Adlern die deutsche Meisterschaft. Es war seine zweite, denn 2010 hatte er mit den Hannover Scorpions den Titel schon mal gewonnen. Insgesamt kommt der 1.82 Meter große und 93 Kilogramm schwere Defensivspieler auf 585 Spiele in der DEL, in denen dem Linksschützen zwölf Treffer gelangen, zu 79 Toren lieferte er die Vorarbeit.

Sechsmal bei der WM dabei

Auch auf internationalem Eis hat sich die neue Nummer 86 der Steelers bewährt. Goc nahm mit der deutschen Nationalmannschaft an sechs Weltmeisterschaften teil. Er war auch dabei, als Deutschland 2010 bei der WM Platz vier erreichte. Er absolvierte 142 Spiele im Nationaltrikot, schoss dabei neun Tore und gab elf Vorlagen. Die DEL 2 ist für ihn keine Unbekannte, denn für die Wölfe Freiburg und die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven absolvierte er zu Beginn seiner Karriere insgesamt 183 Partien. „Ich freue mich, mit den Steelers einen Top-Club in der DEL 2 gefunden zu haben, der über die letzten Jahre eine super Arbeit geleistet hat“, meinte Goc nach der Vertragsunterzeichnung.