Eishockey Glücksgriff Willie Corrin

Bietigheim / Von Andreas Eberle

Zwei Partien, zwei Siege, zwei Tore, auf Anhieb eine feste Größe im Powerplay, Lob von allen Seiten – Neuzugang Willie Corrin hat beim DEL2-Meister Bietigheim Steelers einen Traumstart hingelegt. Der US-Amerikaner war maßgeblich an den beiden Auftakterfolgen gegen Deggendorf (4:2) und Bayreuth (3:2) beteiligt. Er und seine Teamkollegen scheinen gerüstet für den ersten wirklichen Härtetest an diesem Freitag (20 Uhr) im heimischen Ellental gegen den ESV Kaufbeuren, den Halbfinalisten aus der Vorsaison. Zweiter Widersacher am zweiten Haupt­runden-Wochenende sind am Sonntag (17 Uhr) auswärts die Eis­piraten Crimmitschau.

„Wir haben hart gearbeitet, um ihn zu bekommen. Ich bin bisher sehr zufrieden mit ihm. Willie hat sich sehr gut bei uns integriert. Er und seine Frau sind sehr nette Leute“, sagt Steelers-Coach Hugo Boisvert über Corrin. Der 27-jährige Verteidiger hat nach starken Leistungen in der Vorbereitung nun auch in der Liga seine Klasse in der Offensive gezeigt und führt nach zwei Spieltagen gar das interne Torschützen-Ranking an. Mit seiner Verpflichtung hat der Verein offenbar einen Volltreffer gelandet und einen mehr als würdigen Nachfolger für den abgewanderten Routinier Dominic Auger (jetzt beim Bayernligisten EHC Königsbrunn) gefunden. Sogar als ein Mann für die DEL sehen Insider den 1,85 Meter großen und 93 Kilogramm schweren Corrin. Reichlich Vorschusslorbeeren für einen Profi, der gerade mal seit ein paar Wochen bei seiner ersten Auslandsstation weilt. Boisvert: „Wenn er gut genug ist, um nach oben zu gehen, würde mich das für Willie freuen. Das gehört zum Geschäft.“

Auch sein Einstand als Chefcoach an der Bande fiel mit sechs Punkten vielversprechend aus. Sein erstes Fazit: „Wir haben gekämpft und viele gute Sachen gemacht, aber wir können noch viel besser Eishockey spielen. Wichtig ist, dass wir aus unseren Fehlern lernen.“ Der Deutsch-Kanadier hat seinen gesamten Kader beisammen. Ob Verstärkung vom DEL-Kooperationspartner Nürnberg Ice Tigers kommt, entscheidet sich kurzfristig. In Bayreuth debütierte am Sonntag das 19-jährige Abwehr-Talent Pascal Grosse im Bietigheimer Trikot.

An das jüngste DEL-2-Kräftemessen mit Kaufbeuren denken die Steelers und ihre Fans nur ungern zurück. Mit 0:7 ging am 18. Februar eine Rumpftruppe des späteren Meisters zu Hause unter. Eine Schmach, die sicher für einen Schuss Zusatzmotivation sorgt, auch wenn Boisvert einschränkt: „Das Spiel ist Vergangenheit und für mich kein Thema mehr. In beiden Mannschaften gibt es viele neue Gesichter.“

Den ESV charakterisiert der Gaudet-Nachfolger als „gefährliche und tief besetzte Mannschaft mit vier starken Reihen“. Die Allgäuer haben vor einer Woche in Frankfurt klar mit 2:5 verloren, dafür zwei Tage später umso deutlicher das Heimduell gegen Bad Nauheim mit 7:3 gewonnen – nach einem 1:3-Rückstand, wohlgemerkt. Als zweifacher Torschütze glänzte dabei der finnische Center Jere Laaksonen.