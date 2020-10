Lange hat es gedauert, doch im fünften Anlauf hat es endlich geklappt: Der Fußball-Landesligist SV Germania Bietigheim hat am Sonntagnachmittag gegen den TSV Schwaikheim den ersten Heimsieg eingefahren. Dabei schossen die Germanen fast so viele Tore wie in den acht Spielen zuvor.Schneider vergibt...