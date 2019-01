Fußball Germanen mischen gut mit

Von Simon David

Der SV Germania Bietigheim hat in der Fußball-Landesliga bislang eine hervorragende Runde gespielt. Nach dem ersten Rückrundenspieltag belegt die Mannschaft von Trainer Matthias Schmid Platz fünf. Lange führte der Aufsteiger die Tabelle sogar an.

Seit gut einer Woche ist der SVG nun aus der Winterpause zurück und bereitet sich auf den Punktspielstart Anfang März vor. Ein Testspiel bei Regionalligist VfB Stuttgart II wurde deutlich mit 0:10 verloren. „Dabei haben wir 30 Minuten gut mitgespielt und lange ein 0:0 gehalten“, so Schmid. Gerne hätte er die Begegnung gegen die VfB-Zweite etwas später absolviert, doch mussten sich die Bietigheimer an die terminlichen Vorgaben der Stuttgarter halten. „Das Spiel war sportlich kein Muster, da uns noch die körperliche Substanz fehlt“, betont der Bietigheimer Trainer. Als Erkenntnis aus dem Spiel nimmt er mit, dass seine Mannschaft mithalten kann, solange alle Spieler fit sind. Daran arbeiten die Bietigheimer derzeit.

Die ersten Wochen des Trainingsbetriebes sieht er als Lauftraining an, ehe es ab der dritten oder vierten Trainingswoche an spielerische und taktische Elemente geht. An diesem Donnerstag testet der SVG zu Hause gegen Oberligist SGV Freiberg. „Die Freiberger schätze ich mindestens so stark ein wie den VfB, wenn nicht sogar stärker. Das wird ein ähnliches Spiel werden. Allerdings wollen wir das Ergebnis etwas knapper gestalten und möglichst selbst einen Treffer erzielen“, verspricht Schmid. Weitere Testspiele wird es gegen die Verbandsligisten aus Eppingen (3. Februar) und Sindelfingen (16. Februar) geben. Dazwischen ist ein Testspiel gegen Bezirksliga-Spitzenreiter SV Salamander Kornwestheim geplant.

Für das erste Punktspiel am 2. März gegen den TSV Pfedelbach wollen die Bietigheimer bestens gerüstet sein. „Keiner von uns konnte ahnen, dass wir uns so gut schlagen würden. Manche Spieler haben allerdings noch nicht ihr ganzes Potenzial abgerufen. Zum Beispiel hat Ayhan Erkilic bislang gerade einmal drei Spiele von Beginn an bestritten“, sagt Schmid. Die ganze Mannschaft pünktlich zum Pflichtspielstart fit zu bekommen, ist das Ziel des Trainers. In der Tat könnten die Bietigheimer noch für so manche Überraschung sorgen. Der Rückstand auf Platz eins beträgt gerade einmal fünf Punkte. Auf der anderen Seite sind es aber nur acht Punkte Vorsprung auf Relegationsplatz zwölf, ein deutliches Zeichen dafür, wie eng die Mannschaften des breiten Tabellen-Mittelfeldes beieinanderliegen. Umso wichtiger wird es sein, dass das Schmid-Team frühzeitig viele Punkte sammelt, um das vor der Saison ausgegebene Ziel Klassenerhalt schnellstmöglich zu erreichen.