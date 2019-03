Ultimate Frisbee Gemmrigheim ist Vizemeister im Ultimate Frisbee

Dem American Football ähnlich, aber körperlos

Ultimate Frisbee ist ein wettkampforientierter, weitgehend berührungsloser Mannschaftssport. Ursprünglich von amerikanischen Studenten erfunden, erfreut sich Ultimate heute auch international zunehmender Beliebtheit. Es wird in mehr als 40 Ländern betrieben, und weltweit dürfte es mehr als 5 Millionen Spieler geben. Ziel beim Ultimate Frisbee ist, die von einem Mitspieler geworfene Scheibe in der gegnerischen Endzone zu fangen, wofür die Mannschaft des Fängers einen Punkt erhält. Der Sport ähnelt in der Spielidee dem American Football und enthält auch Elemente von Basketball, allerdings ist jeder Körperkontakt automatisch ein Foul. sim