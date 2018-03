Handball Gelingt Revanche gegen Verfolger?

Bietigheim-Bissingen / Andreas Eberle

„Die Jungs haben sich so ein Spiel verdient“ – Hartmut Mayerhoffer, der Trainer der SG BBM Bietigheim, blickt mit Vorfreude auf den Handball-Knüller an diesem Samstag (19.30 Uhr) gegen den ASV Hamm-Westfalen. Die Ausgangslage verspricht jede Menge Spannung und Brisanz: Mit einem Heimsieg vor der erwarteten Rekordkulisse in der EgeTrans-Arena würde die SG BBM den Verfolger fürs Erste abschütteln und seinen Vorsprung auf Hamm auf sieben Zähler ausbauen.

Dennoch will Mayerhoffer von einer Vorentscheidung im Aufstiegsrennen nichts wissen. „Dazu ist die Liga zu eng zusammen. Es gibt viele Vereine, die auch noch vorne reinrutschen können, und es sind noch viele Spiele zu absolvieren“, stellt der scheidende Coach nüchtern fest. „Aber natürlich wäre ein Sieg für jede Mannschaft ein Big Point.“

Bietigheim und Hamm haben sich in den vergangenen Wochen mit exzellenten Resultaten in der Spitzengruppe aussichtsreich in Stellung gebracht. Die Spielgemeinschaft entschied zehn der letzten elf Partien für sich und verlor zwischendurch nur einmal – zum Jahresauftakt daheim gegen Coburg (26:28). Die Gäste aus Westfalen blieben zwölf Duelle hintereinander ungeschlagen und triumphierten vor zwei Wochen sogar beim unangefochtenen Tabellenführer und designierten Meister Bergischer HC mit 27:25. Am vergangenen Sonntag stoppte der viertplatzierte VfL Lübeck-Schwartau allerdings den Hammer Höhenflug mit einem 28:26-Auswärtssieg.

Mayerhoffer hatte den ASV bereits vor der Saison als einen heißen Aufstiegsanwärter auf dem Zettel. „Der gesamte Kader hat das Zeug zum Aufstieg“, bekräftigt der 48-Jährige nun. In der Tat weiß Hamms Coach Kay Rothenpieler herausragende Kräfte in seinem Team. Als besonders gefährlich gelten die Außen Vyron Papadopoulos über links und Lukas Blohme über rechts, die mit 129 (davon 62 per Siebenmeter) und 83 Toren die interne Schützenliste anführen – gemeinsam mit dem österreichischen Auswahlspieler Christoph Neuhold, der es bereits auf 90 Treffer gebracht hat. Papadopoulos, ein griechischer Nationalspieler, war in der Saison 2016/2017 sogar Torschützenkönig der Zweiten Liga, damals allerdings noch in Diensten des HC Empor Rostock.

In der Hinrunde kassierte Bietigheim mit dem 19:35 in Hamm die bisher höchste Saisonpleite. Da hatte der SG-Tross aber auch staubedingt eine erschwerte Anreise und Vorbereitung. „Daran erinnern wir uns nur ungern, aber in der Vorbereitung auf das Duell am Samstag waren das Hinspiel und die Umstände kein großes Thema mehr. Diesmal wollen wir es deutlich besser machen“, sagt Mayerhoffer.

Babarskas steht vor Comeback

Wie gehabt muss der SG-Trainer auf den an der Schulter verletzten Kreisläufer Panagiotis Erifopoulos und Youngster Nikola Vlahovic verzichten. Letzterer wird wegen einer Blessur am Fuß – die Folge einer Überbelastung – wohl in der kompletten Rückrunde ausfallen. Vor einem Come­back steht hingegen Gerdas Babarskas: Der litauische Rückraumspieler, der vier Wochen wegen Patellasehnenproblemen pausiert hatte, trainierte in dieser Woche wieder mit. Von den Eindrücken in der Abschlusseinheit am Freitag wollte es Mayerhoffer abhängig machen, ob Babarskas bereits für einen Einsatz in Frage kommt. Entwarnung gibt es bei Felix König, der zuletzt über Kniebeschwerden klagte – der ehemalige Junioren-Weltmeister wird auflaufen.